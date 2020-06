Al via i lavori sul Ponte Kennedy, si sostituiscono i vecchi parapetti

Consegnato il cantiere, da domani il via ai lavori sul Ponte Kennedy

Verranno sostituite le vecchie (e logorate) ringhiere. Prevista una riqualificazione dei camminamenti

LECCO – C’è voluto del tempo, parecchio: risale al 2013 l’articolo che avevamo dedicato proprio alle pessime condizioni dei parapetti del Ponte Kennedy, all’ingresso di Lecco (vedi articolo).

Il ‘ponte nuovo’, come lo conoscono i lecchesi, sapeva decisamente di vecchio almeno a guardare quelle ringhiere scavate dalla ruggine. Finalmente l’intervento per riqualificare i camminamenti del ponte sta per iniziare.

Oggi è stato fatto il sopralluogo tra tecnici e imprese e da domani si dovrebbe allestire il cantiere. Il Comune ha fatto sapere che, fino al 4 settembre, sarà previsto un restringimento di carreggiata, al momento su una delle due corsie d’ingresso a Lecco.

Protocollo d’intesa e progettazione

I lavori sono frutto di un protocollo di intesa sottoscritto nel 2018 tra il Comune di Lecco, il Comune di Malgrate e l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.

Con questo accordo i tre enti si erano impegnati a promuovere e finanziare la sostituzione e la messa in sicurezza dei parapetti del ponte, una riqualificazione e una più ampia valorizzazione della struttura per le quali il Comune di Lecco, incaricato di seguire la fasi di progettazione e appalto dei lavori, ha messo a disposizione 125 mila euro, a cui si sommano i 100 mila euro stanziati dal Comune di Malgrate e i 25 mila apportati dall’Autorità di Bacino.

L’incarico di progettazione dei lavori da eseguire è stato poi affidato allo studio Ardea srl che, anche attraverso un confronto con gli uffici comunali di Lecco, ha predisposto e presentato un’ipotesi progettuale che è stata sottoposta al vaglio della commissione. L’appalto dei lavori è stato assegnato all’Impresa Civelli.

La riqualificazione del ponte

L’intervento, avevano già sottolineano dal Comune, “non si ridurrà una semplice sostituzione dei parapetti, ma anche una valorizzazione architettonica e illuminotecnica della struttura”.

L’opera prevede la sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti a elementi orizzontali in acciaio inox caratterizzati da una finitura superficiale sabbiata alla polvere di vetro e da un corrimano atto a garantire l’appoggio continuo. La nuova pavimentazione del percorso pedonale sarà in battuto di cemento, mentre il guardrail esistente sarà mantenuto e integrato con elementi verticali, realizzati sempre in acciaio inox, e funzionali alla complessiva riqualificazione illuminotecnica a led della struttura.

A fine lavori, il cantiere dovrebbe restituire alla città un ponte ‘nuovo’, in tutti i sensi.