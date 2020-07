Al via il cantiere sul Ponte Kennedy che ‘torna’ a due corsie per i lavori

Si predispone il cantiere per la riqualificazione del Ponte Kennedy

Chiusa una delle due corsie di ingresso a Lecco e limite di 30km/h

LECCO – Le linee gialle sono state tracciate nella primissima mattinata e sono iniziate le operazioni di posizionamento del materiale da cantiere: è il primo giorno di lavori sul Ponte Kennedy di Lecco, dove nelle prossime settimane si provvederà ad un intervento di riqualificazione della struttura.

L’opera prevede la sostituzione dei parapetti esistenti con nuovi parapetti a elementi orizzontali in acciaio inox, la posa della nuova pavimentazione del percorso pedonale, il guardrail esistente sarà mantenuto e integrato con elementi verticali, realizzati sempre in acciaio inox, infine il miglioramento dell’illuminazione del ponte.

Per consentire i lavori è stata quindi prevista, da questa mattina, la chiusura temporanea di una delle due carreggiate di ingresso a Lecco, ovvero la nuova corsia e lo svincolo da Malgrate porto verso Lecco che erano stati creati con il riordino della viabilità del ponte. Chiuso anche un marciapiede quello sul lato Malgrate Porto, ed è stato istituito il limite di 30 km/h per questioni di sicurezza, vista la presenza di operai al lavoro sulla struttura.

Le restrizioni viabilistiche e il nuovo limite di velocità sono previsti al momento fino al 4 settembre, come comunicato dal Comune. Sul posto in mattinata erano presenti gli agenti della Polizia Locale per gestire la viabilità e l’attraversamento dei pedoni.