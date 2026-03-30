Al via il corso per aspiranti volontari di protezione civile: 150 iscritti tra studenti e personale

Percorso di tre settimane promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con i Centri di promozione della protezione civile

Le lezioni iniziate il 25 marzo si svolgono online fino al 15 aprile, con prova pratica finale il 18 aprile

LECCO – Anche per l’anno scolastico 2025-2026 si rinnova il corso per aspiranti volontari di protezione civile. Il percorso è promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la rete dei Centri di promozione della protezione civile (Cppc) provinciale, ed è dedicato a studenti, docenti e personale non docente delle scuole aderenti alla rete.

Le lezioni, iniziate mercoledì 25 marzo, si svilupperanno nell’arco di tre settimane, terminando il 15 aprile; i 150 iscritti le seguiranno utilizzando la piattaforma per la formazione a distanza di Regione Lombardia.

E’ prevista una prova pratica finale, che si terrà sabato 18 aprile, e sarà ospitata dal liceo Grassi di Lecco e dall’istituto Rota di Calolziocorte.

Le attività saranno effettuate in collaborazione con le organizzazioni di protezione civile del territorio e il personale tecnico del servizio della Provincia di Lecco.

“La promozione di una nuova edizione del corso per aspiranti volontari dedicata al mondo della scuola evidenzia un impegno costante e capillare portato avanti dalla rete dei centri di promozione della protezione civile, di cui la Provincia di Lecco è partner ormai da diversi anni – commentano la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – La divulgazione della cultura di protezione civile è fondamentale per costruire una cittadinanza attiva, capace di affrontare le criticità che possono presentarsi; dedicare attività specifiche alle scuole è un’attività di prevenzione non strutturale essenziale. Ringraziamo tutti coloro che si stanno impegnando per la buona riuscita di questo nuovo corso, sapendo che il loro interesse va ben oltre l’attività operativa messa in campo”.

“Ricevere nuovamente una richiesta così ampia di formazione per aspiranti volontari di protezione civile da parte delle scuole vuol dire credere nel valore del volontariato e del mettersi a disposizione degli altri – aggiunge la referente della rete dei centri di promozione della protezione civile della provincia di Lecco Maria Grazia Rota – La priorità degli eventi della rete è divulgare la cultura di protezione civile e le sue buone pratiche, ma speriamo anche che l’entusiasmo di coloro che collaborano alle attività organizzate invogli le persone a cui sono dedicate a mettersi in gioco in prima persona ed entrare nella grande famiglia della protezione civile”.