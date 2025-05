Al via il Nameless Festival: tre giorni di musica, quattro palchi e oltre 100 artisti

Ai blocchi di partenza un’edizione senza precedenti con Armin Van Buuren, Martin Garrix, The Chainsmokers

Quest’anno e per l’ultima volta “La Poncia” ospiterà il festival che, dal 2026, farà ritorno a Lecco in zona Bione

ANNONE DI BRIANZA – Tre giorni di musica in cui si esibiranno oltre 100 nomi del panorama musicale italiano e internazionale. Tra questi gli headliners Armin Van Buuren, Martin Garrix e The Chainsmokers. Al via l’edizione 2025 di Nameless Festival, dal 31 maggio al 2 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. L’edizione 2025 sarà l’ultima in questa location, a partire dal 2026 si sposterà “Al Bione”, a Lecco. Un “ritorno a casa” annunciato proprio nella presentazione dell’evento alla stampa svolta questa mattina.

Proprio a Lecco il festival era nato nel 2013 e aveva mosso i primi passi per diventare l’evento di portata internazionale che è oggi. Ad anticipare l’edizione 2026, sabato 14 e domenica 15 febbraio, sarà Nameless Festival Winter Edition, una speciale tappa a Barzio, già stato scenario del Festival dal 2015 al 2019. Quest’anno e per l’ultima volta “La Poncia”, vastissima area di 400.000 mq che ospita il Festival dal 2022, sarà allestita dai quattro palchi che ospiteranno le performance: il Main Stage, la Fructis Arena, la Nameless Tent Molinari e il Red Bull Energy Zone.

“Ci tengo a ringraziare tutti i comuni che ci hanno ospitato in questi anni in questa bellissima area – ha detto Alberto Fumagalli, Ceo e fondatore dell’evento -. Una delle cose più belle che siamo riusciti a costruire negli ultimi dieci anni è la credibilità del festival, oggi chiunque spende belle parole nei confronti dell’evento. In queste settimane, forse, sono stato un po’ duro nel difendere Nameless perché credo che prima di tutto bisogna portare rispetto al fatto che siamo imprenditori e rischiamo del nostro ogni volta che mettiamo in piedi un festival come questo e poi bisogna portare rispetto al nostro cliente perché cercare di costruire economie su servizi che possono condizionare la ricettività e la raggiungibilità del festival lo ritengo qualcosa di altamente pericoloso. Per rispondere definitivamente a tutti, questa non è l’ultima edizione di Nameless ad Annone perché c’è un problema con una persona piuttosto che un’altra, il problema è collettivo generato da tutta una serie di attori che si pongono nei confronti del nostro evento leggendolo in modo sbagliato”.

“Quando è stato annunciato l’addio del Nameless ad Annone Brianza il mio primo pensiero è andato ai giovani del territorio – ha detto il consigliere Lorenzo Lazzarini -. Mi preme ringraziare tutte le forze dell’ordine, la Protezione Civile e la colonna mobile del 118 che garantisce una manifestazione in sicurezza. Siamo dispiaciuti ma contenti di lasciare il Nameless al prossimo territorio, lasciando aperta la porta alla collaborazione”.

“Costruire qualcosa di così bello da vivere per la gente e vedere la gente felice è la nostra più grande ricompensa – ha aggiunto Fumagalli -. Di conseguenza abbiamo il dovere di fare qualunque scelta possibile per far sì che l’esperienza, il coinvolgimento, il bello che la gente vive quando viene a Nameless cresca ogni anno di più”.

Le novità del festival

Fumagalli è poi entrato nel merito delle novità 2025: rinnovata anche quest’anno la partnership con Defected e Glitterbox che, rispettivamente sabato 31 maggio e lunedì 2 giugno, prenderanno possesso del Red Bull Energy Zone, tra roster di ballerini scintillanti e una produzione scenica di alta qualità.

Anche quest’anno il Festival sarà completamente cashless e privo del sistema token. Gratuiti saranno shuttle, navette, accesso ai parcheggi e distribuzione dell’acqua in tutta l’area del Festival. Lanciata anche la App di Nameless.

Saranno poi dislocati diversi food points che offriranno ai partecipanti tipologie di cibo per tutti i gusti: dalla pizza alla carne, dai lievitati a burger di vario tipo. Non mancherà, inoltre una vasta offerta vegetariana, vegana e gluten free.

In occasione dell’edizione 2025, annunciata la collaborazione con l’artista Giulia Maglionico, da cui nasce “LOVE Can Do IT!”, un’opera d’arte che parla con il cuore, e ha lanciato l’hashtag #stopviolenceagainstwomen. Con questa iniziativa, che gode del patrocinio di FPI – Federazione Pugilistica Italiana, l’evento si schiera contro la violenza e la discriminazione e lancia, insieme a Giulia Maglionico, un forte messaggio, ricordando che la musica, la creatività e il senso di comunità possono unire nella lotta per l’inclusione e contro ogni forma di violenza. Le magliette con l’artwork verranno prodotte in edizione limitata e regalate durante il Festival.

Nameless Festival ha dimostrato, nel corso del tempo, di saper crescere costantemente, sia dal punto di vista dei numeri che della qualità dell’offerta. A parlare, in tal senso, è il pubblico: il 93% dei partecipanti all’edizione 2024, infatti aveva dichiarato di essere già intenzionato ad acquistare un ticket per l’edizione successiva; l’82% ha attribuito un voto “Alto” o “Molto alto” all’experience proposta lo scorso anno; la stessa valutazione è stata data ai servizi dal 77% del pubblico presente all’ultima edizione. In poco più di dieci anni l’evento è passato da 9.000 a 100.000 presenze (con un tasso di crescita media annua del 50,87%), molte delle quali provenienti da tutta Italia, Europa e America, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama musicale a livello internazionale. Un evento capace di richiamare pubblico eterogeneo di uomini (51%) e donne (49%) e un target estremamente giovane (il 53% dei partecipanti ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, il 31% tra i 26 e i 30 e il 16% ha più di 30 anni), a dimostrazione di quanto il Festival sia in grado di stare al passo con i tempi con un’offerta musicale sempre attuale e diversificata, capace al contempo di soddisfare tutti i gusti musicali e rimanere fedele a se stesso.

Inoltre il festival, continua a essere un potente strumento di promozione turistica locale (l’85% del pubblico è non residente) che incide positivamente sull’indotto economico del territorio che lo ospita. A tal proposito, nel 2023 ha permesso al Comune di Annone di Brianza di essere inserito all’interno della Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza stilata da Airbnb. Quest’anno, invece, Nameless Srl si è posizionata nella Top20 della classifica “Leader della Crescita 2025” stilata da Il Sole 24 Ore e Statista e ha conquistato la prima posizione tra le aziende operanti nel settore degli eventi dal vivo.

Anche quest’anno Nameless Festival suona sostenibile rinnovando la partnership di sostenibilità con SILEA, la società pubblica dell’economia circolare riconosciuta miglior Utility d’Italia (Top Utility 2025). Oltre all’attenzione alla raccolta differenziata con un articolato sistema di recupero e riciclo dei rifiuti prodotti durante il Festival e al potenziamento degli interventi di pulizia delle aree limitrofe, sono previste attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale, tra cui la presentazione in anteprima – con un apposito “Nameless release” dedicato – della nuova App di gaming “Trash Run”, realizzata con il coinvolgimento dei Consorzi nazionali di riciclo.

Radio 105 è radio ufficiale del festival. 3Bmeteo è Technical Partner e Meteo Ufficiale. Partner dell’edizione 2025 sono Air Action Vigorsol, Aperol, Bic, Garnier Fructis, Gizeh, Guess Jeans, Heineken, JBL, Molinari, Müllermilch, Nivea, Ploom, Rebel Dynamics, Red Bull e Silea. Food partners dell’evento sono Burgez, Don Antonio Contemporary Pizza, George Lobster, Kebhouze. Technical partners sono BusForFun, Kit Rooms, ICR Mixum Lab, Sesamo eVitali Studio. Nameless è realizzato con il contributo delle istituzioni AssoMusica e AIDO.

Il programma

Il Main Stage, il palco principale del Festival, ospiterà sabato 31 maggio Armin van Buuren, Oliver Heldens, Tchami, Tommy Cash, nimino, EDMMARO, Conrad Taylor e Vittilucchi. Il Nameless Tent by Molinari, dedicato interamente alla musica dance ed elettronica, vedrà esibirsi Dirtyphonics, Sullivan King, MUST DIE!, INFEKT, Nimda, Gentlemens Club, CRIPTA, Yetti e il vincitore del Nameless Contest Jack Raw. La Fructis Arena, in cui salirà il meglio del presente e futuro del rap, pop e rock, sarà invece il palco di Artie 5ive, Niky Savage, Faneto, Tony2Milli, Melons, Promessa, Marte, DANTE, SKT, Westcross, sir prodige, Kay e CAMAIANI. Il Red Bull Energy Zone, infine, ospiterà le performance di Reebs, Gorgon City, Eliza Rose, TSHA, Shermanology, Rio Tashan e i vincitori del Nameless Contest Dave Delly e Stephen Grey.

Domenica 1 giugno sarà invece il turno, sul Main Stage, di Martin Garrix, Don Diablo, Malaa, Jaden Bojsen, Merk & Kremont, Juicy M, Rudeejay e Vittilucchi. Le performance di Mother Inc, Subfocus, Dimension, Flowdan, Friction, SOTA, Delta Heavy, Charlie Tee,Trip Brothaz e FRNZ, vincitore del Nameless Contest, faranno invece scatenare il pubblico del Nameless Tent by Molinari. La Fructis Arena ospiterà le incredibili esibizioni di Kid Yugi, RRARI DAL TACCO, Astro, Bello Figo, Sillyelly, Gheba, Lorenzza, Sally Cruz, Jacopo Sol, Vins, Welo, Stunt Pilots, Angie ed Epoque. Sul Red Bull Energy Zone si spazio invece agli artisti di Less Names, il nuovo format che prevede due semplici regole: no phone policy e secret line up.

Degna conclusione del Festival la daranno, lunedì 2 giugno, le performance di The Chainsmokers, BUNT., Mr Belt & Wezol, Interplanetary Criminal, gladde paling e Albert Marzinotto sul Main Stage. Sul Nameless Tent by Molinari si esibiranno invece Luca Agnelli, Stella Bossi, ZAPRAVKA, AND, T78, Odymel, Olive Anguz, Padma San e il vincitore del Nameless Contest Rodia. La Fructis Arena vedrà scatenarsi Nerissima Serpe + Papa V, Glocky, Low-Red, Nabi, Sayf, 22simba, Latrelle, Kres, Datkid, Suspect CB, Karakaz, DBZ, Joseph e DOBRO. Ospiti del Red Bull Enerzy Zone saranno Dirty Channels, David Morales, Dave Lee, The Illustrious Black, Natasha Diggs, Minna, Vittilucchi e AQUAFREDDA, vincitore del Nameless Contest.