Al via il nuovo anno educativo negli asili nido, gli auguri del sindaco Boscagli

Il messaggio del primo cittadino via social

“I nidi comunali sono un patrimonio della nostra città, collaborando alla crescita dei bambini e accompagnando le famiglie”

LECCO – Sono stati i primi a inaugurare il nuovo anno educativo. Con l’avvio delle attività nei nidi comunali, il sindaco di Lecco Filippo Boscagli ha voluto rivolgere un messaggio di augurio alle bambine, ai bambini, alle famiglie e agli operatori attraverso i social.

“Siete i primi ad iniziare. Auguri di cuore per questa nuova avventura”, ha detto il primo cittadino in un video su Instagram, sottolineando il ruolo che i nidi comunali ricoprono all’interno della comunità.

“Da anni i nostri nidi comunali sono un patrimonio e rappresentano un forte impegno educativo – ha evidenziato Boscagli – collaborando alla crescita dei bambini e accompagnando le famiglie grazie al lavoro di operatori altamente specializzati”.

L’avvio del nuovo anno porta con sé anche una novità importante per il sistema educativo cittadino, con l’attenzione rivolta al nuovo polo 0-6 anni che verrà avviato a Santo Stefano, dove dal 1° ottobre prenderà il via l’attività del nido Archimede, il terzo nido comunale.

“Una buona avventura e un buon anno scolastico a tutti”, è stato infine l’augurio del sindaco, rivolto a chi quotidianamente lavora nei servizi per l’infanzia e alle famiglie che affidano ai nidi comunali una parte importante del percorso di crescita dei propri figli.