Al via il restauro del monumento a Garibaldi: intervento da 47mila euro

La statua, collocata nell’omonima piazza, è un simbolo del Risorgimento

“L’intervento servirà a ripulire, consolidare e proteggere il monumento, garantendone la valorizzazione e la tutela”

LECCO – La statua dedicata a Giuseppe Garibaldi, nel cuore della città, tornerà presto al suo antico splendore. Il Comune di Lecco ha affidato i lavori di restauro conservativo del monumento situato in piazza Garibaldi all’impresa Riva Impresa Restauri Italia Srl di Milano, specializzata nel recupero di beni storici e artistici.

L’intervento (annunciato qui) ha un valore complessivo di 47.084 euro, finanziato con avanzo di amministrazione destinato agli investimenti. L’importo dei lavori affidati all’impresa ammonta a 35.063,67 euro più IVA, con un impegno di spesa totale pari a 42.777,68 euro.

Il monumento a Garibaldi è stato realizzato nel 1884 dallo scultore Francesco Confalonieri su progetto dell’architetto lecchese Giuseppe Bovara. Alla base del piedistallo sono incisi i nomi di quattro garibaldini lecchesi che presero parte alla storica Spedizione dei Mille, a testimonianza del profondo legame tra Lecco e i valori del Risorgimento.

“Negli ultimi anni – si legge nella determina di affidamento dei lavori – la statua ha mostrato segni di degrado superficiale, con depositi coerenti e un evidente attacco biotico che ne hanno compromesso l’aspetto e la conservazione. L’intervento servirà a ripulire, consolidare e proteggere il monumento, garantendone la valorizzazione e la tutela per le future generazioni”.

La riqualifica ‘segue’ l’importante intervento di restauro del Teatro della Società, che sorge proprio alle spalle della statua di Garibaldi e che presto, a fine novembre, riaprirà al pubblico dopo 8 anni di chiusura.

Così l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi: “Ho deciso di destinare risorse per il restauro conservativo della statua di Garibaldi, che necessita di intervento, divenuto anche temporalmente corretto con la riqualificazione del teatro della società e delle sue nuove cromie della facciate. Nello specifico sarà ridonata luce al marmo bianco nel quale è stato scolpito l’eroe dei due mondi e verrà pulito il basamento in granito di Baveno, oggi rovinato”.

I lavori sulla statua dovrebbero iniziare già questa settimana e concludersi entro metà novembre circa, dopo di che si passerà alla sistemazione del verde dell’aiuola. L’obiettivo è terminare l’intervento per la riapertura del teatro, fissata il 29 novembre.