Al via la 33^ raccolta Telethon, obiettivo superare il muro dei 400mila euro

Più di sessanta eventi in sessanta giorni per raccogliere fondi per la ricerca scientifica

“Se c’è una cosa che ho imparato in 33 anni di Telethon è che sono le persone che fanno la differenza”

LECCO – Ogni anno è una raccolta fondi da record, nel 2023 furono oltre 365mila gli euro raccolti e quest’anno la squadra di Telethon Lecco guidata da Renato Milani (che il prossimo 1° dicembre a Lecco riceverà la benemerenza civica) ha un obiettivo a dir poco ambizioso: superarsi ancora e sfondare il tetto dei 400mila euro per confermarsi, ancora una volta, la provincia più generosa d’Italia.

“Abbiamo l’unica terapia genica al mondo che al momento ha già guarito oltre 150 bambini – ha detto Gerolamo Fontana presidente della Uildm Lecco -. Si tratta di un farmaco importantissimo che, come dico sempre nelle scuole, è fatto di tante gocce: ognuno di noi è chiamato a mettere la propria goccia. Se c’è una cosa che ho imparato in 33 anni di Telethon è che sono le persone che fanno la differenza e sono i piccoli gesti che ci aiutano ad andare avanti. Oggi voglio fare un appello alle industrie di Lecco per invitarle a darci una mano e mettere la loro goccia per guarire i bambini”.

Telethon Lecco è una macchina fatta di tantissimi volontari e supportata dalle associazioni e dagli enti del territorio. Oltre a raccogliere fondi, ogni anno è impegnata a fare sensibilizzazione nelle scuole coinvolgendo circa 10mila studenti che si dimostrano sempre molto attenti: “L’anno scorso abbiamo raccolto 365mila euro e quest’anno davanti a quella cifra vorremmo mettere un 4 – ha concluso Fontana -. La ricerca ha bisogno di ognuno di voi: noi siamo la legna, ma i fiammiferi siete voi e insieme possiamo accendere un grande fuoco”.

L’incontro di oggi pomeriggio nella sala consigliare del Comune di Lecco è stata l’occasione per dare il via ufficiale a una raccolta fondi che di fatto è già iniziata ma, a ben vedere, non si ferma mai durante tutto l’anno: “Nei prossimi giorni riceverò la benemerenza civica per l’impegno con Telethon Lecco, ma voglio girare questo riconoscimento a tutto lo staff, a tutti i volontari e a tutte le associazioni che da anni collaborano e si impegnano a favore della ricerca per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare – ha detto il presidente Renato Milani -. I fondi raccolti si trasformano in cura e questo è il traguardo più importante”.

Alcuni eventi si sono già svolti, uno su tutti Foppenico for Telethon che pochi giorni fa ha raccolto oltre 5mila euro in una sola serata. Presente all’incontro anche Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, paese che anno dopo anno si conferma il più generoso d’Italia grazie alle numerose iniziative che vengono organizzate. Una macchina che è fatta di tanti ingranaggi e che si concretizza in qualcosa come 60 eventi in un paio di mesi, con il sostegno di una novantina di comuni (13 delle provincia di Bergamo) e il coinvolgimento di amministrazioni comunali, associazioni, scuole e aziende.

“Siamo curiosi di vedere cosa vi siete inventati quest’anno per cercare di battere il record – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. A nome di tutta la comunità di Lecco, il mio grazie va a coloro che sostengono Telethon, per essere accanto a tutti quei bambini affetti da malattie genetiche rare e alle loro famiglie. Una sfida enorme che vede per la prima volta al mondo un’organizzazione non profit assumersi la responsabilità della produzione e della distribuzione di un farmaco per una malattia rara. Proprio quando la casa farmaceutica produttrice ha deciso di disinvestire, Telethon è diventato anche ente di cura”.

Presenti in sala anche Anna Ambrosini e Veronica Malatesta dello staff di Telethon e Giada Barzago che quest’anno fa parte dei testimonial della raccolta fondi insieme a Monica Boggioni e Fabrizio Fontana. Presenti ancora il sindaco di Vercurago Roberto Maggi, Alfredo Polvara per LTM e tantissime altre persone che ogni anno rendono possibile questo grande miracolo lecchese.

