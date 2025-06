Al via la maturità 2025: studenti lecchesi alle prese con la prova di italiano

Sei ore di tempo per sviluppare una delle tracce proposte dal Miur

Domani si torna in aula per la seconda prova

LECCO – È arrivato il grande giorno per migliaia di studenti delle scuole superiori lecchesi: oggi, martedì 18 giugno, prende il via la Maturità 2025 con la prima prova scritta di italiano. Sono oltre mezzo milione i maturandi in tutta Italia impegnati nell’Esame di Stato, che rappresenta il traguardo finale del percorso scolastico di secondo grado.

La prova d’esordio prende il via alle 8.30: sei ore di tempo per sviluppare una delle tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, uguali per tutti gli indirizzi. Le tracce spaziano dall’analisi del testo all’elaborato argomentativo e riflessioni su temi d’attualità o storici, dando spazio sia alla creatività che alla capacità critica dei candidati.

Domani, giovedì 19 giugno, si torna tra i banchi per la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo scolastico. Al liceo scientifico si affronterà matematica, al classico latino, mentre negli istituti tecnici e professionali verranno proposti compiti sulle discipline caratterizzanti.

L’esame si concluderà con il colloquio orale, in programma nei prossimi giorni secondo il calendario predisposto da ogni commissione. Il colloquio, articolato e interdisciplinare, includerà anche l’educazione civica e l’esperienza di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

A tutti i maturandi del territorio va l’augurio di affrontare queste giornate con serenità e determinazione: in bocca al lupo, ragazzi!