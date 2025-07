Al via la sistemazione del porfido in via Roma e piazza Garibaldi

I lavori partiranno la prossima settimana

Limitazioni al transito veicolare e percorsi pedonali alternativi durante gli interventi

LECCO – Partiranno la prossima settimana i lavori di rifacimento della pavimentazione in porfido all’accesso di via Roma (verso piazza Garibaldi) e in piazza Garibaldi (parte). Nella sistemazione della piazza verrà utilizzato del porfido recuperato, cromaticamente più idoneo, mentre su via Roma saranno impiegati cubetti nuovi, leggermente più chiari.

L’intervento conclude le operazioni avviate nel corso dell’inverno scorso a salvaguardia sia dei pini domestici presenti ai margini della piazza, sia della sicurezza delle persone in transito, attraverso la rimozione delle gibbosità che le radici dei tre esemplari avevano determinato.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la maturazione della nuova pavimentazione e al tempo stesso garantire il transito a piedi, saranno individuati dei corridoi pedonali (come in figura), mentre sarà interdetto il transito veicolare dalle 9 di lunedì 21 luglio alle 18 di lunedì 18 agosto, fatte salve condizioni meteorologiche avverse, tali da ritardare l’esecuzione dei lavori.