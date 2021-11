Al via la stagione invernale in montagna: “Trend positivi per il turismo”

Dal weekend l’apertura degli impianti di risalita sulle montagne lombarde

La conferenza stampa in Regione: “Lombardia pronta ad accogliere i turisti della montagna”

LECCO – La stagione invernale si preannuncia ricca di opportunità per la montagna lombarda, caratterizzata dal lavoro di pianificazione delle Olimpiadi invernali 2026 e da un’offerta turistica in linea con le più recenti tendenze di viaggio.

Temi al centro della conferenza stampa tenuta al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana insieme all’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni durante la quale è stata presentata l’ampia offerta turistica delle sue montagne e le novità della stagione invernale 2021-2022, a partire dalla riapertura degli impianti prevista, a seconda delle località, dal 27 novembre al 4 dicembre, attraverso la voce dei referenti dei territori, dalla Valtellina alle Valli Bergamasche e Bresciane fino all’area di Lecco e Como.

Presenti all’incontro anche gli esponenti dei territori: Francesco Mariani (responsabile Sales e Marketing di Visit Bergamo); Graziano Pennacchio (ad di Visit Brescia); Fabio Dadati (presidente di Lariofiere); Roberto Galli (presidente di Valtellina Turismo) Manuel Pozzoni (product manager di Valtellina Turismo).

“I trend – hanno spiegato durante l’incontro – evidenziano che il ritorno dei flussi internazionali, la ricerca di località minori come borghi e cammini, il crescente interesse per esperienze montagna d’inverno alternative allo sci, la crescita del turismo verde e attivo, la concentrazione delle vacanze in Italia per un turismo di prossimità, il crescente interesse verso prodotti del territorio ed esperienze autentiche locali, il continuo aumento del turismo enogastronomico”.

La Valsassina e le montagne del Lago di Como sono da sempre una delle prime scelte per l’avvicinamento agli sport montani grazie al rapido collegamento tra Milano per cui in un’ora è possibile essere già sulla neve e raggiungere Bobbio, Artavaggio, Betulle ed Erna.

La stagione invernale 2021/2022 ai Piani di Bobbio&Valtorta partirà il 27 novembre o il 4 dicembre 2021, in base alle condizioni neve e meteo. Tra le novità ai Piani di Bobbio&Valtorta si segnala la presenza del Bus della Neve un collegamento diretto da Milano a Barzio previsto tutti i weekend, la possibilità di ottenere lo Skipass online attraverso un’app dedicata (Bobbio App), il lancio di una promozione per gli under 16 per ottenere lo skipass gratuito e la presenza di una nuova area Bob.