Al via oggi ItLUG Lecco 2025, la due giorni dedicata ai mattoncini LEGO

Sabato 2 e domenica 3 agosto esposizione gratuita al Polo universitario

Laboratori, robotica e giochi: il programma completo dell’evento LEGO

LECCO – Torna a colorare Lecco l’evento più atteso dagli appassionati dei mattoncini danesi. Ha aperto ufficialmente i battenti oggi, sabato 2 agosto, l’edizione 2025 di ItLUG Lecco, l’esposizione organizzata da Italian LEGO Users Group in collaborazione con il Comune di Lecco, il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e Univerlecco. Un appuntamento ormai tradizionale, che fino a domani (domenica 3 agosto) porterà al Polo universitario di via Previati – ingresso anche da via Ghislanzoni – un’ondata di creatività e passione tutta a misura di LEGO®.

L’ingresso, come sempre, è gratuito. Il programma è ricco e variegato, pensato per coinvolgere bambini, famiglie e adulti con il fascino senza tempo dei mattoncini più famosi al mondo.

Sono 179 gli espositori presenti quest’anno, provenienti da tutta Italia (175) ma anche dall’estero, con presenze dai Paesi Bassi (3) e dalla Danimarca (1) proponendo una mostra di qualità con tantissime varietà di installazioni, dalle riproduzioni architettoniche ai mondi fantasy, dai trenini in movimento alle installazioni interattive, insomma qui la fantasia non conosce confini.

Nel dettaglio, oggi, sabato, i visitatori possono accedere alla mostra dalle 11:00 alle 19:00. Per tutta la giornata sono aperti i principali punti di attività: il Pick’n’Build (Aula B 0.4, piano terra), l’area giochi DUPLO® (corridoio Ala B, primo piano) e la pesca di beneficenza Fairy Bricks (hall, primo piano).

Spazio anche all’approfondimento e alla formazione condivisa: alle 15:00 è previsto il laboratorio LEGO® SERIOUS PLAY® a cura di Emiliano Segatto, dedicato a genitori e figli, con prenotazione obbligatoria per i 24 posti disponibili (Aula B 1.5, primo piano). A seguire, alle 17.15, si terrà la premiazione del concorso ragazzi. Subito dopo, dalle 17.30 alle 19.00, l’incontro con Didac Perez Soriano, LEGO Master Builder, che racconterà la sua esperienza all’interno della LEGO House di Billund, in Aula B 1.1.

Domani, domenica, secondo e ultimo giorno di esposizione, il pubblico sarà accolto dalle 10.00 alle 18.00. Confermati Pick’n’Build, DUPLO® e pesca di beneficenza, sempre nelle stesse sedi e orari, mentre a completare il programma ci sarà l’area di dimostrazione robotica (Aula B 1.1) con sumo robotico e line follower per tutto l’arco della giornata. Ritorna anche il laboratorio LEGO® SERIOUS PLAY® dalle 15.00 alle 17.00, seguito dalla premiazione del concorso alle 17.15 (Aula B 1.5).

Presenti anche installazioni a tema come il diorama comunitario cittadino e il sempre affascinante GBC – Great Ball Contraption, un’enorme macchina collaborativa che trasporta palline LEGO in un percorso ingegnoso tra decine di moduli sincronizzati. Molti stand, inoltre, propongono attività interattive, regalando a grandi e piccoli l’occasione di mettersi alla prova con sfide, giochi e costruzioni in tempo reale.

L’esposizione, inaugurata questa mattina con la presenza del sindaco Mauro Gattinoni, accolto dall’organizzatore della kermesse Marco Chiappa, si conferma un’occasione unica per riscoprire il piacere del gioco, della costruzione e dello stare insieme. In un mondo dove la fantasia spesso cede il passo alla frenesia quotidiana, ItLUG Lecco continua a ricordarci che un semplice mattoncino può diventare il primo passo per costruire qualcosa di straordinario.