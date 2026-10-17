Al via “RE-LAB”: un percorso dedicato a relazioni, affettività e sessualità per i giovani dai 18 ai 24 anni

Un ciclo di sei incontri gratuiti promosso da ASST Lecco e Informagiovani del Comune di Lecco

Dedicato ai giovani tra i 18 e i 24 anni

LECCO – Prenderà il via l’11 novembre “RE-LAB – Laboratorio delle relazioni, affettività e sessualità”, un ciclo di sei incontri gratuiti promosso da ASST Lecco e Informagiovani del Comune di Lecco, dedicato ai giovani tra i 18 e i 24 anni.

L’iniziativa si inserisce nel progetto EHI! (Education, Health, Intimacy), promosso da ASST Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e con la rete territoriale dei servizi rivolti ai giovani. Il progetto nasce per favorire una maggiore consapevolezza sui temi dell’affettività, della sessualità e della prevenzione, offrendo occasioni di informazione, confronto e supporto ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 24 anni attraverso attività individuali e di gruppo.

In questo contesto prende forma RE-LAB, un percorso pensato per creare uno spazio sicuro di dialogo e riflessione, nel quale i giovani possano confrontarsi con professionisti e coetanei su temi che incidono profondamente sulla crescita personale e sulla qualità delle relazioni.

Gli incontri si terranno presso il Centro Civico Pertini di Lecco, in Via dell’Eremo 28, dalle 17.30 alle 19.30, e saranno condotti dagli operatori dei Consultori Familiari di ASST Lecco.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro il 30 ottobre 2026 tramite il QR code presente nel materiale informativo (SCARICABILE CLICCANDO QUI).

Nel corso del laboratorio verranno affrontati temi di grande attualità quali emozioni e stereotipi di genere, identità di genere e orientamento sessuale, consenso e prevenzione della violenza, prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST), relazioni tossiche e dipendenze affettive, affettività e sessualità nell’era dei social.

Carmen Baldi, Responsabile Attività Consultoriale di ASST Lecco: “L’obiettivo del laboratorio è fornire ai partecipanti strumenti utili per sviluppare relazioni sane e consapevoli, promuovendo benessere, rispetto reciproco e capacità di scelta informata. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno nella promozione della salute affettiva e relazionale dei giovani, favorendo occasioni di ascolto, confronto e crescita all’interno della comunità”.

Lorella Cesana, Assessore allo Sport, Giovani e Patrimonio Comune di Lecco E Emilio Minuzzo, Assessore al Welfare Sussidiario Comune di Lecco: “Accompagnare i giovani nella costruzione della propria identità e delle proprie relazioni significa investire concretamente nel benessere della nostra comunità. RE-LAB offre uno spazio qualificato di ascolto e confronto su temi spesso percepiti come complessi o delicati, ma che sono fondamentali per la crescita personale. Come Amministrazione crediamo nell’importanza di promuovere percorsi di prevenzione, educazione e consapevolezza che aiutino i ragazzi e le ragazze a sviluppare relazioni rispettose, equilibrate e libere da ogni forma di violenza e discriminazione. I giovani hanno bisogno di luoghi e occasioni in cui poter esprimere domande, dubbi e riflessioni senza timore di essere giudicati. RE-LAB nasce proprio con questo obiettivo: creare un contesto accogliente e competente nel quale confrontarsi con professionisti e coetanei su aspetti centrali della vita affettiva e relazionale. Attraverso l’Informagiovani continuiamo a sostenere progetti che mettano al centro il protagonismo giovanile e favoriscano la crescita di una cultura basata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla responsabilità nelle relazioni. L’iniziativa conferma la collaborazione tra ASST Lecco e Comune di Lecco nel promuovere percorsi dedicati alla salute, al benessere e alla crescita delle nuove generazioni, rafforzando la rete territoriale di servizi e opportunità rivolte ai giovani”.