Alla Camminata Manzoniana il gruppo “Uniti per le donne”: “Un passo contro la violenza di genere”

La Pol. Monte Marenzo, insieme ad altre associazioni del territorio, in marcia con un messaggio importante

“Un passo per la dignità. Un passo per la libertà. Un passo per dire ‘no’ alla violenza di genere”

LECCO – “Questa camminata dell’11 ottobre s’ha da fare! E dovrà essere una camminata ancora più partecipata, perché anche quest’anno la Polisportiva di Monte Marenzo, insieme ad altre associazioni del territorio, marcerà unita per dire con forza ‘no’ alla violenza di genere. E lo farà entrando nel gruppo ‘Uniti per le donne’, che parteciperà per il terzo anno consecutivo alla Camminata Manzoniana”.

L’invito a partecipare e ad aderire a un tema tanto importante come la violenza di genere è arrivato proprio dalla Polisportiva Monte Marenzo per voce del responsabile dell’Area Sociale Angelo Fontana, che ha anche ricordato che l’appuntamento, quest’anno, a seguito del cambio di data, è in programma domenica 11 ottobre, con partenza dalle Meridiane di Lecco dalle ore 8.30 alle 9.30.

“Sarà una giornata per camminare e, per i più allenati, correre, ma anche per stare insieme, incontrarsi e riscoprire i luoghi e le atmosfere manzoniane. Ma per noi sarà soprattutto una camminata con un significato preciso. Un passo contro l’indifferenza. Un passo verso il rispetto. Un passo per la dignità. Un passo per la libertà. Un passo per dire ‘no’ alla violenza di genere. La partecipazione sarà inoltre un gesto concreto di solidarietà, contribuendo alla raccolta fondi a favore di Telethon”.

Per Lorena e per tutte le donne

Il gruppo “Uniti per le donne” si unisce anche all’appello lanciato da Franco, papà di Lorena Isceri, uccisa dal suo ex compagno sul cavalcavia dell’A1 nei primi giorni di settembre. Un dolore immenso, quello di un padre, trasformato in una richiesta forte alle istituzioni, rivolta al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio: lavorare nelle scuole, potenziare i centri antiviolenza e fare tutto il possibile per fermare queste tragedie. Chi desidera partecipare con il gruppo “Uniti per le donne”, al momento dell’iscrizione dovrà scrivere nel modulo: “Gruppo Uniti per le Donne” (per info Angelo: 334 362 3624 – Patrizia: 339 706 6022).