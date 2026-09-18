Alla Canottieri Lecco un’apericena per sostenere il Polo Oncologico Provinciale

Grande partecipazione all’iniziativa promossa dall’associazione InPrimaLinea

Un obiettivo comune: sostenere il progetto di riqualificazione di Villa Eremo

LECCO – Grande partecipazione all’Apericena Solidale promossa da InPrimaLinea ETS e ospitata giovedì 17 settembre dalla società Canottieri Lecco. Oltre duecento persone hanno riempito gli spazi della Canottieri in una serata partecipata e vissuta fino a tarda sera, riunite attorno a un obiettivo comune: sostenere il progetto di riqualificazione di Villa Eremo, destinata ad accogliere il futuro Polo Oncologico Provinciale.

Un risultato significativo non soltanto per la grande adesione, ma soprattutto per la capacità dell’iniziativa di riunire cittadini, istituzioni, rappresentanti dell’amministrazione locale, vertici e professionisti della sanità in un clima informale e sereno, trasformando una serata solidale in un momento autentico di partecipazione della comunità lecchese.

Particolarmente ampia e significativa la presenza istituzionale con il Prefetto di Lecco Paolo Ponta; il Sindaco di Lecco Filippo Boscagli; il Prevosto di Lecco Mons. Bortolo Uberti; il Presidente del Tribunale di Lecco Marco Tremolada; il Col. Nicola Melidonis, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri; il Col. Massimo Ghibaudo, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; il Ten. Col. Claudio Arneodo; il Comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Angelo Farina; Federica Berera, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato del Comprensorio Lecchese; il Provveditore Adamo Castelnuovo.

Per l’Asst di Lecco erano presenti il Direttore Generale Marco Trivelli, il Direttore Socio Sanitario Gianluca Peschi, il Direttore Amministrativo Alberto Boffi, il Prof. Antonio Ardizzoia, Capo Dipartimento Oncologico, il Dott. Arnaldo Amato, Direttore della Gastroenterologia, il Dott. Carlo Pietro Soatti, Direttore della Radioterapia, oltre a numerosi medici, professionisti e rappresentanti delle strutture ospedaliere.

Hanno inoltre partecipato il Vicesindaco Carlo Piazza, il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, l’Assessore Lorella Cesana, l’Assessore Marco Caterisano e l’Assessore Cinzia Bettega.

La presenza numerosa e prolungata delle rappresentanze istituzionali e sanitarie ha accompagnato l’intera serata, contribuendo a sottolineare il carattere corale di un’iniziativa nata dal territorio e rivolta al territorio.

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Mauro Bolis, presidente InPrimaLinea ETS, che ha moderato la serata, ha ricordato il percorso compiuto dall’associazione nei suoi primi dieci anni di attività e la trasformazione, nel 2026, in InPrimaLinea ETS, sottolineando la necessità di allargare ulteriormente la partecipazione di soci e aziende per poter sostenere progetti sempre più ambiziosi.

“InPrimaLinea a suo tempo è stata una scelta coraggiosa. Una visione precisa. Un risultato che parla da sé. Abbiamo scelto di credere nel nostro modo di lavorare: focus, dedizione e disciplina. Perché dietro ogni risultato importante non c’è fortuna, ma la capacità di restare concentrati sull’obiettivo, lavorare con metodo e non smettere mai di investire in sé stessi. Oggi questo percorso porta una firma importante: InPrimaLinea ETS. Siamo solo all’inizio, ma sono convinto che il meglio debba ancora arrivare”. Nel corso del suo intervento Bolis ha inoltre rivolto un commosso ricordo a Giuditta, socia e amica di InPrimaLinea ETS, dedicandole la serata.

Il Presidente della Società Canottieri Lecco Michele Peccati ha sottolineato il valore dell’iniziativa e la disponibilità della Canottieri ad essere luogo di incontro e di accoglienza per iniziative di particolare valore sociale e civile: “Grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa bellissima serata”.

Marzio Maccacaro, Consigliere InPrimaLinea, ha aggiunto: “Al di là della grande partecipazione, ciò che mi ha colpito maggiormente è stato vedere una comunità ritrovarsi. Persone diverse per ruolo ed esperienza hanno condiviso, in modo semplice e sereno, una serata attorno a un obiettivo comune. Il piacere di esserci, di stare insieme e di sentirsi parte della stessa comunità credo sia il significato più bello che questa serata ci lascia. A tutti coloro che hanno partecipato va semplicemente il mio grazie. La serata del 17 settembre non vuole rappresentare un punto di arrivo. Il valore di una comunità si misura anche nella capacità di trasformare la partecipazione in continuità, le relazioni in collaborazione e la solidarietà in progetti concreti. Fare comunità significa esserci, riconoscersi e poi continuare a fare insieme. È con questo spirito che l’esperienza dell’Apericena Solidale guarda già al futuro”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a quanti hanno concretamente contribuito alla riuscita dell’evento: Shamrock Pub, ArteSapori, Marco D’Oggiono, Cantina Vassena, Panificio Ciresa e Ristorante Canottieri, insieme a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno messo a disposizione prodotti, professionalità, tempo e collaborazione.