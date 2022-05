Alla Casa dell’Economia una giornata di studio per la Polizia Locale

Venerdì 27 maggio a Lecco l’evento organizzato dal Comune

“L’aggiornamento e la formazione continua sono la chiave per mantenere sempre alti gli standard del personale”

LECCO – Venerdì 27 maggio, presso l’Auditorium Casa dell’Economia, si svolgerà una giornata di studio per gli operatori di Polizia Locale organizzata dal Comune di Lecco. L’evento è rivolto ai membri delle forze dell’ordine in servizio presso la Pubblica Amministrazione. A completamento della giornata sarà allestita una mostra espositiva con prodotti e le tecnologie sviluppate per la Polizia Locale.

“Siamo lieti di organizzare a Lecco un’iniziativa di riferimento per gli operatori di polizia locale come quella in programma la prossima settimana presso la Camera di Commercio – sottolinea l’assessore alla Polizia locale del Comune di Lecco Simona Piazza -. L’aggiornamento e la formazione continua sono la chiave per mantenere sempre alti gli standard del personale e le giornate di studio che prenderanno avvio a partire da quest’anno offriranno occasioni preziose per una crescita professionale dei dipendenti. Un ringraziamento particolare va alla comandante del corpo di polizia locale di Lecco Monica Porta, che sta lavorando molto in questa direzione e agli agenti del corpo per la disponibilità e la competenza che stanno dimostrando nello sviluppo di nuove progettualità e nel processo di aggiornamento e formazione che stanno intraprendendo”.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione sul sito www.convegnipolizia.it/lecco.