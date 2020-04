Alla chiesa dei Cappuccini la preghiera rivolta a San Francesco

A mezzogiorno l’invocazione di San Francesco nella chiesa dei Capuccini

Padre Luigi Boccardi: “Preghiamo insieme per sentirci uniti pur nella distanza

LECCO – Dopo San Nicolò e il Beato Serafino, la comunità cristiana di Lecco ha rivolto oggi, martedì, una preghiera di invocazione a San Francesco che è stata trasmessa in diretta streaming (clicca qui) per poter garantire a tutti la partecipazione da casa.

Il particolare momento si è svolto presso la chiesa dei Cappuccini di Lecco, celebrato da padre Luigi Boccardi, parroco della parrocchia San Francesco d’Assisi e decano del Decanato di Lecco, e il prevosto mons. Davide Milani. Presente, in rappresentanza del Comune, il vicesindaco Francesca Bonacina.

“Pregate insieme a noi, credo sia un bel modo di vivere con intensità e sentirci uniti pur nella distanza – ha sottolineato padre Boccardi – Dobbiamo guardare al futuro senza rabbia ma con la consapevolezza di essere accompagnati dal Signore. Preghiamo per i malati e per le persone che li aiutano. L’auspicio è che situazione difficile non passi invano ma sia occasione di crescita per ognuno di noi”.