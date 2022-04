Alla De Amicis, grazie alla tecnologia, calda accoglienza per un bimbo in fuga dalla guerra

In un video il primo incontro con gli studenti della scuola primaria di Lecco

“Grazie al Laboratorio Linguistico Mobile il nuovo compagno ha potuto ascoltare la propria lingua e noi abbiamo gioito della sua gioia”

LECCO – Dotare una scuola di un Laboratorio Linguistico Mobile, con LIM, software linguistico audio attivo comparativo per l’insegnamento delle lingue, notebook e cuffie per ciascun alunno, crea decisamente le condizioni per intraprendere una didattica laboratoriale in tutte le circostanze in cui può essere necessario.

La scuola primaria De Amicis di Lecco, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino – Lecco 1, possiede e vive intensamente questo Laboratorio già dall’anno scolastico passato. E ancora una volta, alunni e insegnanti hanno potuto cogliere e sperimentare anche l’importante opportunità che la tecnologia, se utilizzata con scienza e coscienza, offre nel favorire l’inclusione degli alunni che per disparati motivi migrano in Italia.

“La visione di questo breve filmato ci permette di cogliere plasticamente questa potenzialità: racconta il primo incontro tra gli alunni della nostra scuola e un nuovo compagno appena giunto a Lecco in fuga dal conflitto in atto in terra ucraina – raccontano dalla scuola -. Il nuovo alunno, sorpreso nell’ascoltare la propria lingua madre, non nasconde la gioia e non è poco… tutti abbiamo gioito della sua gioia!”