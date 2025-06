Alla Filarmonica Verdi il mese di settembre è dedicato ai bambini

Laboratori musicali, giochi e altre attività prima della scuola

LECCO – La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco propone alle famiglie un interessante servizio di laboratori per bambini nelle prime due settimane di settembre, prima dell’inizio della scuola. “Pronti, Settembre, Via!” è l’accattivante titolo di questa iniziativa ricreativa all’insegna della musica, del gioco e del divertimento dedicata ai bambini della scuola primaria (nati dal 2014 al 2019).

Il progetto si svolge presso l’Oratorio di Rancio (Via San Filippo Neri 4) nelle prime due settimane di settembre, da lunedì 1 a giovedì 11, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. L’iniziativa costituisce una risorsa preziosa per le famiglie nel periodo di transizione tra la fine delle vacanze e l’inizio della scuola. Oltre a laboratori musicali adatti a tutti e giochi di gruppo, sarà anche possibile impiegare parte del tempo nel completamento dei compiti estivi con il supporto delle responsabili del progetto.

La quota di partecipazione è fissata in euro 90 e comprende la copertura assicurativa per l’intero periodo. Ogni famiglia dovrà provvedere in autonomia al pranzo al sacco per il proprio bambino.

Il servizio sarà attivato per un minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti. Per effettuare la necessaria preiscrizione, è richiesto entro il 31 luglio di compilare il modulo disponibile sul sito www.filarmonicaverdilecco.it nella pagina dedicata al progetto e versare un anticipo di euro 30 seguendo le istruzioni riportate sul modulo stesso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le responsabili del progetto tramite email bandaverdilecco@libero.it oppure via telefono ai numeri 349 550 0939 (Giulia) e 331 812 5009 (Arianna).