Successo per l’allestimento sportivo inclusivo della Piccola

L’evento organizzato da ASD Nirvana Verde in collaborazione con il Comune di Lecco

LECCO – Il villaggio multisport allestito nell’area della Piccola da venerdì 6 a domenica 8 maggio nell’ambito dell’evento di extreme orienteering organizzato dall’A.S.D Nirvana Verde, in collaborazione con il Comune di Lecco ha accolto nel corso fine settimana ben 550 studenti, che insieme ai loro docenti sono stati coinvolti nella pratica delle diverse attività sportive. [vedi anche: Sport inclusivo e gara di extreme orienteering alla Piccola ]

Tanti i ragazzi e le ragazze che si sono cimentati nella scherma e nel basket in carrozzina. Ad assisterli Gabriele Leopizzi, atleta di scherma paralimpica, oro fioretto ai campionati del mondo del 2017 e oro spada ai campionati italiani del 2014 e Anna Serra, coach della UnipolSai Briantea84 Cantù junior, che ha coordinato i ragazzi incuriositi dalla scoperta del basket in carrozzina e dalla possibilità di provarlo.

Accanto a queste attività, i ragazzi hanno anche sperimentato il parkour grazie all’Asd Hidamora, l’orienteering per le strade di Lecco con l’Asd Nirvana Verde, le esercitazioni di Karate con l’Asd Dinamic Karate e il tennis con i maestri del Tennis Club Lecco. Di sabato pomeriggio è la gara di orienteering per le via della città, partecipata nonostante il maltempo, organizzata da Oltretutto 97 in collaborazione con l’associazione La Goccia.

L’istituto comprensivo Lecco 1, che ha coinvolto circa 300 studenti, sarà premiato dall’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri e dall’account manager Decathlon Club Angela Maceri con una gift card, donata dall’azienda, spendibile nell’acquisto di attrezzatura sportiva.