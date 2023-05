Alla scoperta di Cavagna-S. Egidio con gli studenti del Manzoni e Medardo Rosso

La campagna in mezzo alla città: insieme a piedi dalla chiesetta di Varigione all’antico mulino della Bonacina

Domenica 21 maggio (in caso di maltempo 28 maggio) percorso guidato e immersivo con partenze ogni mezz’ora dalle 10 alle 16.30

LECCO – E’ stata presentata stamattina, nell’aula magna del liceo Manzoni di Lecco, l’iniziativa dal titolo “Paesaggio rurale di Cavagna – Sant’Egidio. La campagna in mezzo alla città” promossa dal Rotary Club Lecco e con il coinvolgimento degli studenti del Liceo classico e linguistico Manzoni, del Liceo artistico Medardo Rosso e dell’Istituto Bertacchi.

“L’obiettivo è quello di promuovere e far conoscere una zona della città di Lecco eccezionalmente rimasta integra nella sua essenza rurale e paesaggistica anche attraverso il coinvolgimento degli studenti – ha spiegato Paolo Vanini del Rotary Club Lecco -. Siamo partiti 5 anni fa con un primo progetto che riguardava l’artista Orlando Sora e che aveva visto il coinvolgimento del Badoni e del Medardo Rosso. Dopo il covid siamo tornati con questo nuovo progetto che, sempre con gli studenti, si focalizza sugli aspetti culturali più locali del nostro territorio. Il percorso fatto sin qui troverà una sintesi il prossimo ottobre con la realizzazione e il posizionamento, in centro Lecco, di un totem interattivo le cui schermate digitali hanno una veste grafica ideata dagli alunni e dalle alunne che hanno collaborato in questi anni e, nel caso specifico dell’ultimo progetto, ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto Bertacchi del corso Servizi alla cultura e allo spettacolo“.

L’appuntamento di stamattina, però, è stato organizzato per presentare la giornata del 21 maggio prossimo (in caso di maltempo sarà spostata al 28 maggio). La scelta del percorso “Paesaggio rurale di Cavagna – Sant’Egidio” è stata determinata dalla incredibile e crescente riscoperta da parte della cittadinanza di questo tratto di territorio, situato

nel quartiere di Bonacina, come testimoniato dall’eccezionale risultato ottenuto con la partecipazione all’iniziativa “I Luoghi del Cuore 2023” promossa dal Fondo Ambiente

Italiano. L’Associazione Culturale “Insieme per Sant’Egidio” fondata da Domizia De Rocchi, infatti, proponendo il percorso dall’antico borgo rurale di Cavagna alla località dove è ubicata la chiesetta medievale di Sant’Egidio quale “Luogo del Cuore 2023” ha raccolto quasi ottomila firme, permettendo così a tali località di classificarsi prime a livello provinciale e a livello regionale.

“Come associazioni siamo stupiti di quello che si è sviluppato in modo autonomo dopo l’esperienza dei Luoghi del Cuore Fai – ha detto De Rocchi -. Se riusciremo a continuare ad avere questo sostegno i lavori di restauro della chiesina proseguiranno con il rifacimento dei cinque portoni lignei in modi che tutti diventino fruibili”.

Promuovere la conoscenza della storia di luoghi scelti in passato dalla comunità quali spazi di incontro e di vita, come pure tutelare e valorizzare gli edifici e le evidenze naturalistiche

e paesaggistiche che contraddistinguono un territorio, sono strategie vincenti al fine di

evitare il degrado cui possono essere soggetti i luoghi periferici. Ma cosa succederà il prossimo 21 maggio?

“I partecipanti, mediante sentieri di facile percorrenza adatti a tutte le età, potranno camminare lungo un itinerario ad anello che, partendo dalla chiesetta della Beata Vergine del Rosario in via Varigione, si conclude al ponte sul Caldone all’inizio di via Sant’Egidio a Bonacina – ha spiegato Daniela Corti, insegnante di Storia dell’arte del Medardo Rosso -. La durata del percorsa è di circa due ore con brevi soste esplicative a cura degli studenti del Liceo Manzoni e con momenti di performance partecipativa progettati dagli studenti del Liceo Medardo Rosso con il supporto di Scarlattine Teatro”.

Itinerario guidato a cura degli studenti del Manzoni

Partenze dalla chiesa della Beata Vergine del Rosario in località Varigione ore 10.00 – 11.30 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00.

Punti di interesse:

Località Varigione: una delle comunità sorta lungo le strade che collegavano la Valsassina alla riva del lago. Malgrado gli enormi cambiamenti questa zona ancora oggi racconta di uno stanziamento capillare nel nostro territorio costituito da piccoli aggregati di case coloniche attorno ad una chiesetta;

una delle comunità sorta lungo le strade che collegavano la Valsassina alla riva del lago. Malgrado gli enormi cambiamenti questa zona ancora oggi racconta di uno stanziamento capillare nel nostro territorio costituito da piccoli aggregati di case coloniche attorno ad una chiesetta; Località Cavagna: nucleo rurale di impianto settecentesco che conserva la stessa conformazione urbanistica originale, ma che registra anche i segni di degrado dovuti al suo abbandono. Il tempo qui sembra essersi fermato, tanto che ancora oggi, camminando lungo i sentieri con muretti a secco vecchi di centinaia di anni, possiamo godere di scorci suggestivi sulla città e percepire i rumori della natura.

nucleo rurale di impianto settecentesco che conserva la stessa conformazione urbanistica originale, ma che registra anche i segni di degrado dovuti al suo abbandono. Il tempo qui sembra essersi fermato, tanto che ancora oggi, camminando lungo i sentieri con muretti a secco vecchi di centinaia di anni, possiamo godere di scorci suggestivi sulla città e percepire i rumori della natura. Valletta con vista sul ponte del Lupo: in questo luogo paesaggistico si percepisce la peculiarità del nostro territorio, ovvero L’insieme della montagna così differente dalla zona costiera del lago. Eppure tra queste due realtà così distinte si è sviluppata nel corso dei secoli una contiguità e una integrazione soprattutto di natura economica. Nel XX secolo abbiamo assistito alla progressiva perdita di questo tessuto paesaggistico, storico e culturale che oggi si cerca di valorizzare e tutelare.

in questo luogo paesaggistico si percepisce la peculiarità del nostro territorio, ovvero L’insieme della montagna così differente dalla zona costiera del lago. Eppure tra queste due realtà così distinte si è sviluppata nel corso dei secoli una contiguità e una integrazione soprattutto di natura economica. Nel XX secolo abbiamo assistito alla progressiva perdita di questo tessuto paesaggistico, storico e culturale che oggi si cerca di valorizzare e tutelare. Località Sant’Egidio: ambiente agreste situato nella valle del Caldone deve il suo nome alla presenza della chiesetta che nelle sue forme attuali suggerisce una datazione della parte più antica al XIII secolo. Nel Trecento i documenti menzionano in questa zona la presenza di un ospizio luogo di ricovero dei viandanti verso la Valsassina e le valli bergamasche.

ambiente agreste situato nella valle del Caldone deve il suo nome alla presenza della chiesetta che nelle sue forme attuali suggerisce una datazione della parte più antica al XIII secolo. Nel Trecento i documenti menzionano in questa zona la presenza di un ospizio luogo di ricovero dei viandanti verso la Valsassina e le valli bergamasche. Il torrente Caldone: è, insieme al Gerenzone e al Bione, uno dei tre fiumi che hanno avuto un ruolo importante nel delineare il paesaggio urbano di Lecco e nel costruire il complesso sistema di attività e di relazioni sociali che ha caratterizzato la nostra città durante la trasformazione industriale del XIX secolo.

Passeggiate performative a cura degli studenti del Medardo Rosso

Partenze dalla chiesa della Beata Vergine del Rosario in località Varigione ore 10.30 – 14.00 – 16.30. Le ragazze e i ragazzi della classe terza dell’indirizzo Design hanno individuato una serie di azioni corredate da un piccolo intervento artistico, da portare in scena direttamente sui sentieri e nella via del borgo di Cavagna, grazie alla guida di Noemi Bresciani danzatrice e performer e Sofia Bolognini autrice e drammaturga di Campsirago Residenza. Un itinerario performativo i cui obiettivi primari sono stati quelli di far conoscere e sperimentare ad alunni ed alunne un linguaggio artistico per loro inconsueto e di portarli ad incontrare persone ed associazioni, ricchezze culturali, sociali e ambientali del territorio lecchese. La collaborazione con le esperte di Campsirago Residenza è stata resa possibile dal contributo economico ricevuto dal MIUR grazie alla partecipazione al Piano triennale delle Arti, a cui l’istituto ha aderito nell’anno scolastico 2021-2022. Chi vorrà partecipare alle passeggiate performative, nella giornata del 21 maggio, sarà condotto verso una fruizione non convenzionale dei luoghi e del paesaggio, arricchendoli di nuovi significati e memorie.

Informazioni pratiche

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking leggero, zainetto con borraccia. Essendo un’oasi di verde ci sono gradevoli spazi per fermarsi per uno spuntino.

Mezzi pubblici: dal centro Lecco verso Varigione linea1 fermata corso Monte Santo presso la scuola primaria A. Diaz nel quartiere di S. Giovanni. Dal centro Lecco linea 4 fermata chiesa parrocchiale della Bonacina poi a piedi via Luera e a destra via A. Gramsci fino a Varigione. Dalla Bonacina verso Lecco linea 4.