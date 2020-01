Alla Stoppani un ciclo di film per parlare di bisogni educativi speciali

Prima il film, poi il dibattito

Primo appuntamento sabato 11 gennaio, ore 16

LECCO – L’Associazione Scuol@mica Lecco 3 ha organizzato un nuovo interessante progetto – “Ciclo film aperitivo” – col patrocinio del Comune di Lecco. A partire da sabato 11 gennaio partirà un ciclo di quattro film che parleranno di bisogni educativi speciali. Lo scopo dell’iniziativa è quello di fare luce su questi bisogni in maniera diversa dalla classica lezione o conferenza.

“Abbiamo scelto un format differente, adatto a tutti – dichiara la vice presidente dell’associazione Nicoletta Riva – non saranno incontri formativi, ma informativi.”

Il ciclo pone lo sguardo su quattro dei più noti bisogni educativi speciali per gli studenti: dislessia e DSA, Alto Potenziale Cognitivo, Autismo e ADHD.

Il primo appuntamento – dislessia e DSA – sarà sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 16.00.

Il programma degli incontri sarà sempre il medesimo: prima la visione di un film, poi il dibattito alla presenza di un esperto del settore e in chiusura un aperitivo conviviale, offerto dall’Associazione.

“Sono contenta che il dirigente Massimiliano Craia si sia dimostrato sensibile alla nostra proposta e abbia approvato il progetto, che è aperto a genitori e insegnanti di tutte le scuole, non solo quelle del nostro comprensivo. Speriamo di riuscire ad approfondire un po’ questi argomenti troppo spesso sconosciuti, aiutando le famiglie in difficoltà. La formula sarà leggera proprio per mettere tutti a proprio agio, con la speranza che possa fare rete una volta conclusa la manifestazione” conclude Nicoletta Riva.

Di seguito il programma completo della manifestazione.