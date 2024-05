Alla vigilia del corteo, Fiocchi Munizioni precisa: “Mai date munizioni a Israele. E’ notizia falsa”

La storica azienda di Lecco ha diramato una nota per cercare di fare chiarezza

“L’azienda non produce armi. Informarsi correttamente è il primo passo utile per un dialogo onesto e libero da pregiudizi”

LECCO – “La Fiocchi non ha mai avuto relazioni commerciali con le Forze Armate israeliane”. A precisarlo, in una nota stampa, alla vigilia del corteo in programma il 18 maggio, è la Fiocchi Munizioni, in relazione “ad alcune false notizie, apparse in rete e sulla stampa, in merito a una presunta esportazione di armi ad uso militare verso Israele“.

“Stiamo subendo attacchi violenti che non sono in alcun modo giustificabili – denunciano dall’azienda -. Basterebbe sapere che Israele ha una propria fabbrica per la produzione delle munizioni. E in eventuale necessità di acquisto si rivolge al mercato americano. Più precisamente l’azienda non produce armi, ma munizioni di piccolo calibro e non ha mai venduto alle Forze Armate israeliane“.

“Informarsi correttamente – concludono dall’azienda – è il primo passo utile per un dialogo onesto e libero da pregiudizi tra aziende e società civile. Una società civile che legittimamente manifesta per le proprie idee, deve prima di tutto documentarsi sullo stato delle cose”.