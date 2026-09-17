Allagamenti SS36, Piazza e Micheli: “Iter della vasca di laminazione avanti, ora Anas potenzi il sistema di pompaggio”

La conferenza dei servizi del 12 agosto ha concluso il percorso autorizzativo necessario

“È cruciale anche implementare un sistema di allerta meteo, come quello attivato questa notte”

LECCO – A seguito degli eventi atmosferici di questa notte, si è ripresentato il problema dell’allagamento dello svincolo di Suello e del conseguente allagamento della SS36, in prossimità del centro di Lecco.

“Questo è un problema che stiamo affrontando da tempo, e la realizzazione della barriera su cui insiste la ciclopista ha rappresentato una prima fase fondamentale per la soluzione”.

Non si è mai fermato l’iter per la realizzazione della seconda fase definitiva: la conferenza dei servizi del 12 agosto ha infatti concluso il percorso autorizzativo necessario per la realizzazione della vasca di laminazione, un passaggio essenziale che consente ora di procedere nel più breve tempo possibile alla sua costruzione. La vasca è fondamentale per convogliare tutte le acque, che verranno poi pompate nel lago di Annone.

Mattia Micheli e Mauro Piazza: “In questa fase transitoria, a fronte di episodi piovosi eccezionali, chiediamo ad Anas di potenziare il sistema di pompaggio delle acque e di garantire che tutte le verifiche siano effettuate per prevenire ulteriori eventi come quelli di oggi, in attesa della soluzione definitiva prevista nei prossimi mesi. È cruciale anche implementare un sistema di allerta meteo, come quello attivato questa notte. Con questi accorgimenti, siamo certi di poter ridurre i disagi e migliorare la situazione in attesa della soluzione definitiva”.