All’Airoldi e Muzzi festa per i 100 anni di Odilla Fumagalli

Originaria del rione di Laorca, ha lavorato in alcune aziende di minuterie metalliche di Malavedo

A farle gli auguri i famigliari, i vertici della struttura e l’assessore del comune Emanuele Manzoni

LECCO – E’ stata festeggiata ieri, martedì, per i suoi 100 anni Odilla Fumagalli, nata a Lecco il 7 ottobre 1925 nel quartiere di Laorca e a lungo impiegata in alcune aziende di minuterie metalliche di Malavedo. Vedova da moltissimi anni, è ospite IRAM dal 2019.

Oggi l’hanno festeggiata la figlia Gabriella Benaglio, con il genero Domenico e le nipoti Elisa e Federica. Ha portato i saluti dell’amministrazione comunale di Lecco l’assessore al Welfare, Emanuele Manzoni.

A festeggiarla anche il presidente Giuseppe Canali, il direttore generale Marco Magnelli, il direttore sanitario Andrea Millul, la vicepresidente Rosaria Bonacina, il cappellano don Giuliano Milani e tutto il personale di cura e gli ospiti del sesto piano della Residenza Resegone.