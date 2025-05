“Alleanze per l’Ambiente”, evento finale con l’orienteering urbano “Cara Città”

Appuntamento tra le 14 e le 18 del 31 maggio

Il pomeriggio di gioco è aperto a bambini, ragazzi e famiglie

LECCO – In occasione della chiusura della rassegna “Alleanze per l’Ambiente” il 31 maggio, dalle 14 alle 18 il centro di Lecco si trasformerà in uno spazio di gioco, relazione e scoperta grazie all’evento “Cara Città“, un’attività di orienteering urbano aperta a tutte le famiglie.

L’evento, che inizierà presso l’Oratorio di San Nicolò si prospetta come un pomeriggio speciale all’insegna del gioco e della sensibilità dedicato a bambini, ragazzi e famiglie: l’orienteering urbano permetterà di esplorare la città in un modo nuovo, proponendo attività ambientali e momenti di condivisione. I partecipanti verranno suddivisi in squadre e inizieranno un percorso a piedi per le vie della città alla ricerca delle lanterne. Ad ogni tappa ci saranno giochi e attività a tema ambientale curate dai Giovani Competenti e dai volontari di Nirvana Verde. Dalle 16 in avanti, conclusa l’attività, gli studenti e le studentesse dell’ENAIP offriranno una merenda a tutti i partecipanti presso l’Oratorio di San Nicolò, dove sarà possibile divertirsi con i “giochi di una volta” allestiti dall’associazione VIBES.

Tra le tappe del percorso è da segnalare il quiz a tema ambientale e biodiversità urbana, un gioco simbolico dedicato all’impatto dei mezzi di trasporto sull’ambiente e momenti interattivi per scoprire Lecco da un nuovo punto di vista. Sarà inoltre allestita, presso l’oratorio, la mostra itinerante dedicata agli Spazi Educativi del territorio: servizi pomeridiani rivolti a bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni, che offrono supporto nello studio e spazi di crescita educativa e relazionale.

Per la partecipazione, è consigliata una donazione di 10 euro a bambino. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 maggio a questo link, ma sarà possibile registrarsi anche il giorno stesso. È consigliato portare una borraccia, da riempire alle fontanelle che verranno segnalate lungo il percorso. In caso di pioggia l’evento è confermato e si consiglia un abbigliamento adeguato e ombrello.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web e alla mail: c.targa@sineresi.it