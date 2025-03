Allerta Gialla per vento forte su Alpi e Prealpi

A fronte dell’allerta diramata, il Comune di Lecco ha disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle 13 di oggi

LECCO – La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per vento forte su gran parte del territorio regionale. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, per l’intera giornata si attendono venti moderati o forti, con raffiche particolarmente intense su Alpi e Prealpi.

Le valli della Valchiavenna, delle Prealpi Lariane, dell’Alta Valtellina e dell’alta Valcamonica saranno le aree maggiormente interessate dal fenomeno, con forti raffiche di foehn. In particolare, su Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali, le velocità del vento potranno raggiungere punte di 60-80 km/h a tutte le quote, con possibili massimi locali tra 70-90 km/h tra i 1000 e i 1500 metri e occasionalmente superiori ai 90 km/h a quote più alte. Anche su Valtellina e Valcamonica le raffiche saranno particolarmente intense, specialmente oltre gli 800-1000 metri di altitudine.

Dalla notte e per gran parte della giornata, il vento forte interesserà anche la pianura centro-occidentale e l’Appennino. Nella prima parte della giornata, sono previste deboli precipitazioni sulle Alpi Retiche, mentre nel pomeriggio potranno verificarsi isolati rovesci o temporali sulla bassa pianura orientale, in particolare tra il basso bresciano e il mantovano. In questi casi, il rischio principale sarà rappresentato proprio dal vento forte, con possibili raffiche comprese tra 60-80 km/h.

A fronte dell’allerta diramata, il Comune di Lecco ha disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle 13 di oggi, per garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare situazioni di pericolo legate alla caduta di rami o alberi. L’invito è a prestare la massima attenzione, evitando le aree verdi e limitando gli spostamenti nelle zone maggiormente esposte alle raffiche.