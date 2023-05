Allerta meteo, dal comune di Lecco le buone prassi da seguire

Un’occasione per ripassare quello che occorre sapere

“Fondamentale è tenersi costantemente informati sulle previsioni meteo”

LECCO – “In questa fase, caratterizzata dal grave evento idrogeologico avverso in corso in Emilia Romagna, corre l’obbligo di ricordare le buone prassi da seguire e i comportamenti da mettere in pratica in situazioni di emergenza, che solo con la prevenzione e la preparazione di tutti possiamo provare ad affrontare nel modo migliore possibile – spiega l’assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza -. Fondamentale è anzitutto tenersi costantemente informati sulle previsioni meteorologiche e sulle eventuali allerte emesse da Regione Lombardia, anche seguendo i nostri canali di comunicazione, mentre durante l’emergenza, occorre seguire le indicazioni dele autorità competenti, che lavorano per garantire la nostra sicurezza riducendo i rischi”.

La gestione del rischio idrogeologico e idraulico richiede infatti un’azione sinergica di diversi attori e servizi comunali e la collaborazione dei media locali e dei cittadini, che possono mettere in atto una serie di accortezze e comportamenti di autoprotezione in grado di ridurre il rischio.

Quando viene diramata un’allerta bisogna mantenersi costantemente aggiornati attraverso i canali di comunicazione ufficiali, proteggere i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage, solo se non comporta esposizioni a pericoli. Se è necessario spostarsi, occorre valutare il percorso ed evitare zone allagabili, in alcuni casi occorre evitare di mettere al sicuro l’automobile o altri beni, perché questo potrebbe rivelarsi pericoloso. Fondamentale è condividere le informazioni e mantenersi costantemente informati.

Durante l’allerta si delineano due scenari

Se si è in un luogo chiuso, non si deve scendere in cantine, seminterrati, garage e simili, mentre se ci si trova in un locale seminterrato o piano terra, bisogna salire ai piani superiori e non uscire per mettere al sicuro l’automobile, chiudere il gas, disattivare l’impianto elettrico e comunque non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani e piedi bagnati, oltre che aiutare gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio. Se ci si trova invece in un luogo aperto, occorre raggiungere al più presto l’area più elevata disponibile nelle vicinanze o salire ai piani superiori di un edificio, evitando di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare. Mantenersi sempre lontani dalla zona allagata e fare attenzione a dove si cammina, dal momento che potrebbero esserci tombini aperti o altri pericoli nascosti, evitare sottopassi, argini e ponti, e soprattutto non sostarvi. Limitare l’uso del cellulare, anche per evitare congestioni e facilitare i soccorsi, e non utilizzare l’automobile: anche pochi centimetri d’acqua potrebbero far perdere il controllo del veicolo.

Per restare aggiornati sulle allerte è consigliato iscriversi al canale Telegram del Comune di Lecco a @ComunediLecco e seguire la pagina Facebook del Comune di Lecco e il sito internet. Da scaricare, l’app allertaLOM di Regione Lombardia, disponibile per dispositivi mobili su App Store, Google Play Store e Huawei App Gallery, fornisce il servizio di allerta della Protezione civile e permette di mantenersi sempre aggiornati sullo stato del proprio territorio e avere una mappa dinamica delle previsioni.

Per segnalare criticità è sempre possibile utilizzare il portale LeccoPARTECIPAClick oppure contattare il servizio comunale di protezione civile al numero 0341 481218 o all’indirizzo protezione.civile@comune.lecco.it. In caso di emergenza, infine, occorre chiamare il numero unico di emergenza 112, ricordando di specificare sempre con chiarezza chi parla, cosa succede e dove.

Maggiori informazioni a questo collegamento.