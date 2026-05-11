Allerta vento forte, i parchi cittadini restano chiusi martedì

Diramata allerta arancione
LECCO – A causa dell’allerta arancione per vento forte diramata dalla Protezione Civile di Regione Lombardia, il Comune di Lecco ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini per la giornata di domani, martedì 12 maggio. La decisione è stata assunta in via precauzionale per tutelare la sicurezza della popolazione, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime ore.
Le raffiche di vento potrebbero infatti provocare la caduta di rami, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi, soprattutto nelle aree verdi e lungo i viali alberati della città.
L’allerta emessa dalla Protezione Civile riguarda diverse aree della Lombardia e segnala possibili criticità legate ai forti venti previsti sul territorio. Anche a Lecco il monitoraggio della situazione resterà costante per tutta la durata dell’emergenza meteorologica.