Si è trattata di un’opportunità da prendere al volo per gli allievi che frequentano i corsi Amministrazioni Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali Marketing e Sistemi informativi Aziendali non solo in vista dei prossimi esami di maturità, ma anche per sopperire alla vaghezza d’informazione con cui viene trattato il tema e la scarsa considerazione verso questi percorsi formativi.

A riguardo la professoressa Elena Tanzi, responsabile PCTO di Istituto ha sottolineato quanto invece siano fondamentali non solo come esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, ma anche come occasioni per mettersi in gioco: “È importante che i ragazzi imparino a portare avanti un progetto in tutte le sue fasi, fino alla presentazione. In questo modo svilupperanno autonomia, capacità di lavorare in gruppo e rispetto delle tempistiche date”.