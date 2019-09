Allo stadio conclusi i lavori. La scritta “Lecco” sulle nuove poltroncine

Terminati la scorsa settimana gli interventi allo stadio Rigamonti Ceppi

Sulle nuove poltroncine in tribuna appare la scritta “Lecco”

LECCO – I tifosi blucelesti le hanno già notate e utilizzate nella partita di questa domenica tra la Calcio Lecco e il Siena: si tratta delle nuove poltroncine della tribuna d’onore installate nei giorni scorsi, in tempo per la sfida in casa.

Oltre ad essere ‘nuove’, le poltroncine compongono la scritta “Lecco” ben visibile dalla distanza (vedi foto in alto)

“Con il completamento della sala Go’s e l’installazione delle nuove poltroncine della tribuna d’onore si è onorato quanto promesso dall’amministrazione comunale – commenta l’assessore Corrado Valsechi – Adesso la parola al campo è speriamo che i cittadini e le famiglie si rechino allo stadio per sostenere i colori blucelesti. Forza Lecco!”