All’Officina Badoni presentata l’esperienza di Consorzio.it

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto tra gli amministratori presenti

“Questa società è una delle iniziative più significative per l’efficientamento della gestione dei servizi pubblici”

LECCO – Si è svolto ieri, presso le Officine Badoni di Lecco, un importante incontro promosso dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali, che hanno accolto con entusiasmo la presentazione di Consorzio.it, la Società dei Comuni Cremaschi.

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per conoscere questa realtà a totale capitale pubblico, in-house dei comuni cremaschi, che svolge un ruolo cruciale come braccio operativo degli enti soci, fornendo servizi innovativi e soluzioni efficaci alle amministrazioni che la partecipano, contribuendo così al miglioramento della gestione pubblica.

Tra i presenti all’evento, l’Amministratore Delegato Bruno Garatti, il Direttore Massimo Zanzi, il Responsabile Area Servizi Cristian Lusardi e il Presidente dell’area omogenea cremasca Giovanni Rossoni hanno contribuito con interventi significativi e hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il territorio, illustrando i principali obiettivi e le opportunità offerte dalla società, che mira a rafforzare la collaborazione tra i comuni e a favorire lo sviluppo territoriale.

Inoltre, i relatori hanno approfondito come Consorzio.it, che si distingue per due principali ambiti di intervento: supporto (competenza e progettualità) ed efficientamento (servizi comunali aggregati e/o centralizzati), si proponga come uno strumento innovativo per migliorare la qualità dei servizi pubblici attraverso il supporto tecnico e la gestione aggregata dei servizi, mettendo in evidenza i benefici economici e operativi derivanti dalla collaborazione tra i comuni.

Il Sottosegretario Mauro Piazza ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per promuovere la crescita e la modernizzazione dei servizi pubblici. “Questa società è una delle iniziative più significative per l’efficientamento della gestione dei servizi pubblici e un esempio concreto di come la collaborazione tra i Comuni possa portare vantaggi reali, migliorando la qualità dei servizi e ottimizzando l’utilizzo delle risorse pubbliche. Il supporto che offre ai Comuni, unito alla sua capacità di aggregare servizi in modo centralizzato, permette di ottenere vantaggi economici e operativi concreti. È fondamentale che i Comuni possano collaborare in modo efficace per affrontare le sfide moderne, migliorando la qualità della vita dei cittadini e garantendo l’efficienza dell’amministrazione pubblica” ha dichiarato Piazza.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto tra gli amministratori presenti sulle opportunità offerte da Consorzio.it e ha permesso di riflettere sulle sfide e opportunità legate alla gestione dei servizi comunali.