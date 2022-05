Alloggi pubblici: aperto il bando per l’assegnazione

Sono 58 gli alloggi a disposizione nell’Ambito di Lecco

L’avviso pubblico resterà aperto fino al 20 giugno

LECCO – Da oggi, 4 maggio al 20 giugno 2022 verrà aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi S.A.P. – Servizi Abitativi Pubblici, disponibili sul territorio dell’Ambito distrettuale di Lecco, ai sensi della normativa L.R. n. 16/2016 e R.R. n. 4/2017 e s.m.i e della DGR 4177 del 30/12/2020.

L’Ambito di Lecco comprende i seguenti Comuni: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

A bando 58 alloggi nei seguenti Comuni:

Calolziocorte 7

Civate 3

Costa Masnaga 3

Dolzago 1

Galbiate 6

Garlate 2

Lecco 23

Malgrate 1

Molteno 1

Oggiono 3

Olginate 1

Sirone 1

Valmadrera 5

Valgreghentino 1

L’avviso pubblico aprirà il 4 maggio 2022 alle ore 11.00 e chiuderà il 20 giugno 2022 alle ore 12.00.

I cittadini che dispongano dei requisiti previsti e che siano interessati a presentare domanda di assegnazione possono farlo autonomamente accedendo al sito “http://www.servizi.abitativi.servizirl.it” oppure prendere appuntamento presso gli Sportelli allestiti con postazioni assististe dai Comuni e dall’ALER sul territorio dell’Ambito distrettuale.

Per accedere alla piattaforma regionale i cittadini dovranno avere a disposizione la Carta Regionale dei Servizi (CRS/CNS) con relativo PIN oppure lo SPID, di cui dovranno dotarsi prima di presentare la domanda in autonomia o di accedere agli Sportelli territoriali.

Per maggiori dettagli su requisiti per la presentazione della domanda, sedi e orari è possibile consultare l’Avviso e l’Informativa sintetica pubblicata sui siti istituzionali dei Comuni e di ALER

Si ricorda che l’accesso agli sportelli può avvenire UNICAMENTE previo appuntamento come di seguito specificato in base al Comune di residenza:

AGENZIA SERVIZI ABITATIVI, Lecco Via Marco d’Oggiono, 15

RECAPITI: telefono 345 1619127 nei giorni lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO

accessibile esclusivamente previo appuntamento telefonico chiamando dal lunedì al giovedì al numero 0341 – 358323

COMUNE DI LECCO, solo per i residenti nel Comune di Lecco:

Recapiti: telefono: 345 1619127

nei giorni lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CESANA BRIANZA, SUELLO, BOSISIO PARINI, MOLTENO, ROGENO, GARBAGNATE MONASTERO, BULCIAGO, NIBIONNO, COSTA MASNAGA

Recapiti:

telefono 351 2765901

nei giorni lunedì dalle 8.30 alle 12.30, martedì dalle 13.00 alle 18.00 e giovedì dalle 8.30 alle 13.30

mail sportello.brianzaovest@impresasocialegirasole.org

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

ANNONE BRIANZA, CASTELLO BRIANZA, COLLE BRIANZA, DOLZAGO, ELLO GALBIATE, OGGIONO, SIRONE

Recapiti:

telefono 340 2850527

nei giorni: lunedì ore 10.30 -12.30, martedì ore 09.30 – 12.30 e venerdì ore 09.30 – 12.30

mail sportello.brianzaest@impresasocialegirasole.org

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CIVATE, MALGRATE, OLIVETO LARIO, PESCATE, VALMADRERA

Recapiti:

telefono 347/65.84.508

nei giorni: lunedì 09.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00, mercoledì 09.00 – 12.30, venerdì: 09.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00

mail: sportello.lago@impresasocialegirasole.org

PER I RESIDENTI NEI COMUNI DI:

CALOLZIOCORTE, CARENNO, ERVE, GARLATE, MONTE MARENZO, OLGINATE, VALGREGHENTINO, VERCURAGO.

Recapiti:

telefono 338/4176761 nei giorni lunedì 09.00 – 12.30 e 13.00 – 16.30 oppure

telefono 331/1619628 – mercoledì 8.30 -12.30 -venerdì 13.00 -16.00

mail sportello.sanmartino@impresasocialegirasole.org