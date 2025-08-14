All’oratorio di Germanedo torna la Festa Pastorale Madonna della Rovinata

Un ricco programma all’oratorio di Germanedo

LECCO – Dal 4 al 14 settembre 2025 l’Oratorio di Germanedo (Lecco) ospita la tradizionale Festa Pastorale Madonna alla Rovinata, un appuntamento che unisce celebrazioni religiose, serate di musica e spettacolo, attività per tutte le età e momenti conviviali.

Il programma serale propone intrattenimenti sempre diversi. Si inizia giovedì 4 con “Racconto di un’estate insieme”, testimonianze dei giovani della comunità. Venerdì 5 sarà la volta del DJ set di Pippo Marty, mentre sabato 6 saliranno sul palco gli Old Blues Road con la loro musica blues rock. Domenica 7 torna il gioco a squadre “Cervellone”, lunedì 8 il gruppo teatrale Juventus Nova porterà in scena uno spettacolo in dialetto, martedì 9 si potrà mettere alla prova l’ingegno con un’escape room, mercoledì 10 suoneranno i Croccanti con blues e canto folk, venerdì 12 sarà la volta dei Fighettas con il loro punkrock, sabato 13 la compagnia teatrale Ta-Dà Musical Company presenterà una sorpresa per il pubblico e domenica 14 si chiuderà con l’estrazione della lotteria e i saluti finali.

Le celebrazioni liturgiche rappresentano il cuore spirituale della festa. Domenica 7, alle 10.30, ci sarà la S. Messa della Comunità al Parco dell’Eremo. Martedì 9, alle 18.30, la chiesa di Germanedo ospiterà la S. Messa con i sacerdoti legati alla comunità. Giovedì 11, alle 11.00, verrà celebrata la S. Messa per gli anziani, seguita alle 18.00 dal triduo al Santuario, con partenza in processione e recita del Rosario. Venerdì 12 alle 18.00 il triduo proseguirà con la S. Messa al Santuario, mentre sabato 13 alle 9.30 e alle 10.00 si terranno ancora triduo e celebrazione eucaristica. Domenica 14 la giornata sarà dedicata alla Messa delle 10.30 al Santuario, al concerto delle 15.00 e al Rosario delle 16.30. Lunedì 15, alle 10.00, si celebrerà infine una Messa in suffragio di Don Giovanni Bellani.

Non mancheranno le proposte gastronomiche, con i menù delle serate sempre a partire dalle 19. Giovedì 4 si potranno gustare hot dog, venerdì 5 polenta taragna, sabato 6 pasta party “Ruviniata”, domenica 7 pizzoccheri, mercoledì 10 pulled porked, hamburger e birre, venerdì 12 polenta e stinco, sabato 13 ancora polenta taragna e domenica 14 un’apericena conclusiva.

I pranzi comunitari saranno un’altra occasione di incontro. Domenica 7, alle 12.30, all’oratorio si terrà un pranzo condivisione con primo di pasta e secondo. Martedì 9, alle 20.00, si potrà cenare con i sacerdoti, giovedì 11, alle 12.00, sarà il momento del pranzo per gli anziani. Domenica 14, infine, alle 11.45 è previsto un aperitivo al Santuario seguito, alle 12.30, dal pranzo al sacco organizzato dagli alpini.

Gli organizzatori consigliano di parcheggiare nella zona sopra l’ospedale e raggiungere a piedi l’Oratorio San Luigi, in via Asilo Monumento 15 a Germanedo. Per restare aggiornati sul programma, è possibile iscriversi al canale WhatsApp o seguire i profili social “Feste Pastorali Madonna alla Rovinata”.

QUI IL PROGRAMMA