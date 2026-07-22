All’ospedale di Lecco un nuovo ambulatorio specialistico di traumatologia dello sport

Un approccio altamente specialistico per diagnosi, trattamento e recupero funzionale degli esiti traumatici

“Vogliamo offrire un riferimento qualificato e facilmente accessibile per tutti coloro che praticano sport”

LECCO – È stato avviato, dalla Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, l’ambulatorio specialistico di traumatologia dello sport, pensato per rispondere alle esigenze di atleti professionisti, sportivi e pazienti che hanno riportato traumi o lesioni legate alla pratica sportiva, con particolare attenzione alle patologie del ginocchio, alle lesioni del menisco e dei legamenti crociati.

L’ambulatorio offre un approccio altamente specialistico per la diagnosi, il trattamento e il recupero funzionale degli esiti traumatici derivanti da diverse discipline come calcio, sci, trekking, corsa e attività outdoor.

Grazie a un’équipe dedicata, composta dagli ortopedici Alessandra Nannini e Andrea Poli, i pazienti potranno beneficiare di percorsi terapeutici personalizzati, costruiti sulle specifiche esigenze cliniche, sportive e personali.

Uno dei punti di forza dell’ambulatorio è la continuità assistenziale; il paziente è accompagnato lungo tutto il percorso di cura dagli stessi ortopedici, che ne seguono l’evoluzione clinica attraverso controlli programmati e un monitoraggio costante dei risultati terapeutici.

Piero Poli, Direttore Dipartimento Area Chirurgica ASST Lecco e Primario SC Ortopedia e Traumatologia Lecco: “L’ambulatorio specialistico di traumatologia dello sport nasce con la volontà di offrire un riferimento qualificato e facilmente accessibile per tutti coloro che praticano sport, contribuendo a rafforzare l’offerta sanitaria della nostra Azienda e a rispondere alle esigenze di una comunità particolarmente attenta al benessere, al movimento e alla prevenzione”.