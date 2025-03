All’ospedale Manzoni l’evento “Fake news in Oncologia”

Serata di approfondimento con il Dipartimento Oncologico dell’Asst Lecco ed Enrico Beruschi

L’iniziativa si svolgerà martedì 1° aprile alle 20:30

LECCO – Il Dipartimento di Area Oncologica dell’Asst Lecco organizzata una serata aperta alla cittadinanza dal titolo “Fake news in oncologia“, con la partecipazione straordinaria di Enrico Beruschi. L’iniziativa si svolgerà il 1° aprile alle 20.30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco.

“La diffusione delle informazioni scientifiche e sanitarie attraverso i social media ha portato, purtroppo, anche alla proliferazione di notizie false e dannose, soprattutto in ambito medico. In questo contesto, dedicare una serata a questo tema riveste un’importanza particolare, soprattutto nel campo dell’oncologia” spiega Antonio Ardizzoia, Direttore Dipartimento Area Oncologica Asst Lecco.

Inoltre, Ardizzoia aggiunge: “Gli oncologi e tutti i professionisti coinvolti nella cura del cancro, una patologia in continuo aumento, si trovano quotidianamente a fronteggiare la disinformazione che raggiunge i pazienti e i loro familiari”.

“Dopo la pandemia da Covid, torna la serata del Dipartimento Oncologico dell’Asst Lecco. Un’opportunità di condivisione tra operatori sanitari e cittadinanza, per affrontare tematiche di attualità in un contesto informale e positivo. Quest’anno, oltre a presentare le diverse figure che operano all’interno del Dipartimento, si affronterà il tema delle fake news, sempre più rilevante in oncologia – continua Ardizzoia – Grazie agli ospiti Enrico Beruschi e al Coro Gospel Sol Quair, la serata sarà arricchita anche da momenti di svago. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento”.

Il programma della serata, condotta da Barbara Gerosa, giornalista Unica TV

