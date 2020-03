All’Ospedale, sedie distanziate e bollini segnaposto al bancone del bar

Contro il Coronavirus tutti a un metro di distanza

Bollini “segnaposto” al bancone del bar e sedie distanziate

LECCO – Mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone, salutarsi da lontano senza baci, abbracci o strette di mano, evitare i luoghi affollati. Queste alcune delle nuove regole volute dal Governo per evitare la diffusione del Coronavirus.

Anche all’ospedale di Lecco, come in tutti gli altri luoghi pubblici, sono scattate le misure di sicurezza. E così all’accettazione, ad esempio, sono state distanziate le sedie e alcune sono “occupate” da cartelli che impongono alla gente di mantenere la distanza di sicurezza: “Lasciare libera la seduta per garantire un’adeguata distanza”.

Anche al bar, sul pavimento, sono stati posizionati dei bollini per indicare alle persone dove posizionarsi al bancone in modo da rispettare la distanza di sicurezza. E, come ha detto qualcuno in fila, ai tempi del Coronavirus servono regole anche per bere un caffè!