All’Urban Center “La Piccola” la festa delle scuole con la Consulta provinciale degli studenti

Esposizioni, musica e spettacoli per valorizzare i progetti realizzati dagli studenti durante l’anno scolastico

Venerdì 29 maggio dalle 16 alle 23.30

LECCO – Una giornata dedicata ai giovani, alla creatività e alla partecipazione. Venerdì 29 maggio la Consulta Provinciale degli Studenti, insieme ad alcuni enti del territorio lecchese, organizza a Lecco una grande festa delle scuole all’Urban Center “La Piccola”, nel piazzale Cassin.

L’iniziativa si svolgerà dalle 16 alle 23.30 e coinvolgerà studenti, famiglie, insegnanti e cittadini in un pomeriggio-serata pensato per valorizzare i lavori e i progetti realizzati durante l’anno scolastico dagli istituti di ogni ordine e grado del territorio.

Nel corso della manifestazione le scuole partecipanti e gli enti che hanno collaborato con il mondo dell’istruzione avranno la possibilità di presentare elaborati, attività e percorsi sviluppati durante l’anno, coinvolgendo il pubblico attraverso proposte creative e momenti di condivisione.

Ad animare la giornata saranno inoltre cori, orchestre e gruppi musicali studenteschi, protagonisti di esibizioni dal vivo che accompagneranno l’intero evento.

Tra i momenti istituzionali più significativi è previsto anche l’intervento dell’Amministrazione comunale di Lecco, che procederà alla consegna della Costituzione ai neo-maggiorenni del Comune, in un simbolico passaggio verso la cittadinanza attiva e consapevole.