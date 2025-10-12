Alpini di Acquate animano Cavagiozzo con polenta e caldarroste

Gli Alpini hanno reso omaggio alla tradizione culinaria con taragna, polenta e caldarroste, creando un clima di amicizia e condivisione

LECCO – Il baitello di Cavagiozzo è tornato a vivere una domenica di festa grazie agli Alpini di Acquate, che hanno animato la tradizionale giornata autunnale tra caldarroste, polenta e taragna. Nonostante il cielo velato e il colore bigio di questa prima metà di ottobre, l’evento ha richiamato una folla numerosa, tra acquatesi e non solo, tutti uniti dalla voglia di condividere sapori e convivialità.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, sono stati serviti circa 150 kg di polenta e 140 kg di castagne, consumati rapidamente dai partecipanti, segno del grande entusiasmo che ha accompagnato la festa. La comunità di Acquate, compatta e calorosa, ha potuto contare anche sulla collaborazione della Rappresentanza degli Alpini del Gruppo del Monte di Pasubio, sezione di Vicenza, che ha dato man forte alle Penne Nere guidate dal presidente Davide Invernizzi.

“Una grande festa, una grande comunità”, hanno commentato gli organizzatori, sottolineando come la giornata sia stata l’occasione per ritrovarsi, scambiare sorrisi e celebrare la tradizione alpina in un clima di amicizia e partecipazione.