Alpini di Acquate: sabato 4 luglio la grande festa per i 60 anni del gruppo

Nel pomeriggio la sfilata per le vie del rione e la Santa Messa, tutta la popolazione è invitata

“Solidarietà, aiuto reciproco e spirito di servizio sono i valori che ci guidano da 60 anni. Grazie a tutti coloro che si impegnano per il gruppo”

LECCO – Importante traguardo per il Gruppo Alpini di Acquate che festeggia il 60° anno di fondazione. Il rione di Lecco si vestirà a festa sabato 4 luglio per celebrare una lunga storia che, fin dall’inizio, vede le penne nere sempre al fianco della cittadinanza. Dal febbraio 2024 il capogruppo è Davide Invernizzi che ha raccolto un’eredità davvero importante da Fortunato Bana, nominato consigliere onorario dopo 30 anni nel direttivo, di cui 12 alla guida del gruppo.

“In occasione di questo importante anniversario mi preme sottolineare il valore aggregativo del Gruppo Alpini di Acquate: soprattutto in un’epoca come questa, dove spesso domina l’individualismo, credo che la capacità di fare gruppo e la vicinanza alla cittadinanza siano gli aspetti più importanti che caratterizzano la nostra attività – ha detto il capogruppo Invernizzi -. Proprio per questo motivo, in occasione della festa del prossimo 4 luglio, apriamo le porte a tutti gli acquatesi e a tutti i cittadini”.

Attorno agli Alpini, proprio grazie a questa visione, si è creato un gruppo di amici e giovani che collabora alle attività: “Oltre ai doverosi ringraziamenti a tutti i consiglieri, mi sento di ringraziare in modo speciale tutti gli amici del gruppo che, con grande impegno, danno la loro concreta disponibilità per portare avanti una tradizione che, altrimenti, rischierebbe di perdersi e questo sarebbe davvero un peccato. Non posso infine dimenticare chi ci ha aiutato economicamente con erogazioni liberali”.

60 anni di storia sono una eredità importante: “E’ chiaro che in questo lungo arco di tempo la società è cambiata, ma ci sono valori che sono rimasti immutati e attorno ai quali, anche oggi, c’è un folto gruppo di persone che si riconosce: solidarietà, aiuto reciproco e spirito di servizio sono le linee che guidano le nostre iniziative, senza dimenticare la voglia di divertirsi. Solo così è possibile aprirsi alla città riuscendo ad avvicinarci anche alla nuove generazioni. Se tutto questo è possibile è perché prima di noi c’è stato qualcuno che ci ha creduto e ha tramando questi valori ed è nostro dovere fare lo stesso”.

La Baita di Cavagiozzo, nei boschi sopra Lecco, è un punto di riferimento importante per tutto il gruppo: “Dico sempre che è un luogo magnifico perché è accogliente. Quando organizziamo i nostri eventi, la tradizionale Pasquetta solo per fare un esempio, la cosa più bella è vedere il prato pieno di famiglie con i bambini che possono giocare e diversi in un luogo sicuro. Durante l’anno, poi, ospitiamo le scuole, l’oratorio estivo, varie associazioni… non nascondo che è impegnativo, ma sono queste le soddisfazioni che ti spingono ad andare avanti”.

Sabato, però, è la giornata della festa e tutta la popolazione è invitata a partecipare alla cerimonia: “Un programma intenso: il momento clou sarà la sfilata per le vie di Acquate alle ore 17 a cui seguiranno la Santa Messa e un aperitivo per tutti”.