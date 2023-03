Alpini, Emiliano Invernizzi è il nuovo presidente della sezione di Lecco

Il nuovo presidente prende il posto di Magni, alla guida della sezione dal 2013

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann

LECCO – Eletto nel corso dell’assemblea annuale dei delegati, che si è svolta oggi pomeriggio – sabato 11 marzo, all’Auditorium Casa dell’Economica – Emiliano Invernizzi è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale Alpini sezione di Lecco.

Invernizzi, che fa parte del gruppo Penne Nere di Esino Lario, ha già ricoperto la carica di consigliere, lavorato nelle commissioni alpine e nella redazione del giornale dell’Ana; nell’ultimo anno è stato delegato ai rapporti con le Forze armate per la sede nazionale dell’associazione. Ora prende il posto di Marco Magni, del gruppo Alpini di Robbiate, che ha ricoperto la carica di presidente dal 2013 ad oggi.

Nella lettera di commiato indirizzata a tutte le penne nere lecchesi e pubblicata su Penna Nera delle Grigne, Magni scrive: “Carissimi Alpini, ho passato con Voi tutti 10 anni di vita, che porterò come bagaglio di valori che mi avete trasmesso con la Vostra semplicità, concretezza e forza d’animo ma soprattutto con lo spirito che contraddistingue la nostra amata Associazione e la nostra bellissima e stimatissima Sezione di Lecco. Tanti i progetti realizzati e tanti traguardi importanti raggiunto tutti insieme, con anche tante difficoltà, che ho saputo superare grazie al Vostro supporto e la Vostra determinazione e senso di appartenenza”.

“Ormai sono 15 anni che lavoro negli organi degli Alpini – commenta il neo-presidente Invernizzi -. L’assemblea oggi è andata benissimo, Marco Magni, come ogni anno, ha portato una dettagliata relazione, in questa occasione però è stata particolare perché l’anno scorso si sono svolti eventi importanti“. Nel 2022, infatti, è stato celebrato il centenario della fondazione della sezione Ana lecchese e si è svolto, lo scorso ottobre in città, il raduno del 2° raggruppamento.

“Magni ha salutato la sezione e gli Alpini con non poca commozione – continua Invernizzi -. Io ora prendo il testimone e il suo posto al vertice della sezione per portare avanti le attività con ricaduta positiva sul territorio, che negli ultimi anni sono notevolmente aumentate. Andiamo avanti a rimboccarci le maniche, seguendo i nostri principi e valori”.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann: “La loro presenza è molto significativa – conclude Invernizzi – trasmette la vicinanza delle istituzioni agli Alpini, così come gli Alpini sono al fianco delle istituzioni”.

“Il mio ringraziamento è andato al presidente uscente, Marco Magni, per l’impegno grande che gli Alpini hanno dato durante il Covid – commenta il sindaco Gattinoni – al centro tamponi del Bione, all’assistenza in ospedale, alla solidarietà. Con il 2ndo raggruppamento hanno espresso forte testimonianza del valore di servizio alla comunità. Poi ovviamente mi voglio congratulare con il nuovo presidente Invernizzi. Come sindaco di Lecco ho dato voce a tutti i primi cittadini della Provincia, ringraziando gli Alpini. Per noi sono una garanzia: in ogni emergenza e per ogni necessità sono i primi ad essere disponibili, la loro collaborazione è preziosa in tantissime occasioni, penso anche alla cura del territorio, al volontariato, con i disabili e nel soccorso. Noi sindaci siamo orgogliosi di avere al nostro fianco una sezione Ana così forte e presente”.

L’Assemblea dei delegati, oltre a designare il nuovo presidente, ha anche provveduto a rinnovare il Consiglio direttivo sezionale eleggendo Erino Delpini, Pierangelo Corti, Fabio Sibilloni (confermato), Giuseppe Tintori, Giorgio Rusconi. Nelle prossime settimane il presidente Emiliano Invernizzi e il nuovo Consiglio Direttivo Sezionale provvederanno a rinnovare i vari responsabili e le diverse commissioni della Sezione di Lecco. Alla Sezione fanno capo 71 Gruppi per un totale di poco più di cinquemila iscritti tra soci effettivi e soci aggregati.

Il nuovo presidente Emiliano Invernizzi

Emiliano Invernizzi, 49 anni, perito industriale e imprenditore del settore della meccanica con attività a Mandello del Lario, risiede a Esino ed è iscritto dal gennaio 1995 al locale Gruppo alpini, di cui è stato consigliere e vicecapogruppo. Membro del Consiglio direttivo sezionale di Lecco dal 2009 al 2015 e dal 2016 al 2022, ha ricoperto più volte la carica di vicepresidente della Sezione e per il presidente la mansione di collegamento con le Forze Armate e la Sede nazionale. Ha svolto e svolge tuttora il suo servizio nelle commissioni sezionali: Comunicazione, Centro Studi, Chiesetta Betulle, Statuti e Regolamenti e nella redazione del giornale sezionale Penna Nera delle Grigne; è abilitato a svolgere attività di Protezione civile. Il neo presidente dell’ANA di Lecco ha svolto il servizio militare presso la 106^ Compagnia armi di sostegno del Battaglione Saluzzo – 2° Reggimento Alpini – Brigata Taurinense. Durante il servizio militare ha partecipato all’Operazione Vespri Siciliani e a quella di soccorso alle popolazioni alluvionate del Nord Italia (1994).