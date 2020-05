Alpini lecchesi impegnati all’ospedale da campo di Bergamo. “Orgogliosi di voi”

Visita del presidente Marco Magni agli alpini lecchesi al lavoro all’ospedale da campo di Bergamo

“Costruito in sette giorni, è un’impresa incredibile degli alpini”

LECCO – Il presidente della Sezione di Lecco Marco Magni, mercoledì, si è recato a Bergamo per una visita ispettiva ai suoi alpini, che stanno prestando la loro opera presso il Campo Base a supporto dell’Ospedale da Campo dell’ANA.

“Credo che anche la giornata di oggi al Campo Base ANA e all’Ospedale da Campo con i nostri Alpini, rimarrà nel mio cuore come esperienza di vita. – ha dichiarato Magni – Ho costatato un ordine incredibile al campo base, dove niente è stato lasciato al caso, ho trovato le strutture funzionanti alla perfezione in ogni reparto. E poi i nostri volontari mi hanno accompagnato per il campo spiegandomi nei particolari come sono sistemati e come gestiscono i loro personali incarichi: bravi sono orgoglioso di voi!”.

Più tardi, la visita è proseguita all’Ospedale da Campo allestito settimane fa dalla Protezione Civile dell’ANA Nazionale per supportare l’Ospedale Papa Giovanni XXIII nelle cure ai pazienti infetti da Covit19.

“Nella sala di ingresso l’anima è stata pervasa da un surreale silenzio. L’effige di Papa Giovanni, lo stemma della nostra Associazione – conclude il presidente – pensare che in sette giorni è stato costruito: un miracolo, un impresa incredibile degli Alpini, che hanno visto uscir, sì, tante persone che hanno raggiunto il paradiso, ma tante altre che, hanno fatto ritorno a casa, guariti tutto questo! E il silenzio incalza in una giornata uggiosa, ma non fa nulla, la certezza è che la speranza prevale e tutto andrà per il meglio! La nostra Bandiera gagliarda sventola sul pennone e grida, col mio cuore: W gli Alpini”.