Alpini: rimandato al 2021 il 2° Raggruppamento Emilia Romagna e Lombardia

Il Consiglio direttivo nazionale ha accolto la richiesta della Sezione di Lecco

Magni: “Nessun valore associativo organizzare un evento immediatamente prima o dopo l’Adunata Nazionale”

LECCO – Il Consiglio direttivo nazionale ha accolto la richiesta della Sezione di Lecco, rimandando al 2021 il raduno del 2° Raggruppamento Lombardia ed Emilia Romagna “Lecco 2020” in programma il prossimo mese di ottobre.

A stabilirlo è stato il Consiglio direttivo nazionale dell’ANA, nel corso della seduta di venerdì 24 aprile.

“Il Cdn ha accolto la proposta ricevuta dai quattro Raggruppamenti di rinviare al prossimo anno i rispettivi raduni – conferma in una nota Sebastiano Favero, presidente nazionale Ana – Infatti quelli del 4° ad Assisi, del 1° a Verbania e del 2° a Lecco erano programmati in ottobre, lo stesso mese in cui è stata ricollocata l’Adunata Nazionale di Rimini-San Marino: sarebbero quindi troppi ed evidenti i problemi di organizzazione per le Sezioni e di partecipazione per i nostri associati. Quello del 3° Raggruppamento, previsto nel mese di luglio ad Asiago, è stato a sua volta rinviato, viste le attuali restrizioni sanitarie in tema di assembramento sociale”.

La sezione di Lecco, per voce del suo presidente Marco Magni, è stata la prima a sottoporre alla presidenza nazionale la proposta di rinvio.

“Alla luce della riprogrammazione dell’Adunata Nazionale e soprattutto in considerazione della situazione di emergenza legata al Covid-19, già a inizio aprile ho contatto il presidente Favero chiedendo di poter rimandare il raduno del 2° Raggruppamento, la cui organizzazione quest’anno spetta alla sezione di Lecco – spiega Magni – Ho chiarito che la richiesta, preventivamente condivisa nell’ultimo Consiglio Direttivo Sezionale, scaturiva dal pensiero che non avesse alcun valore associativo, come pensiamo noi Alpini, organizzare un evento immediatamente prima o dopo l’Adunata Nazionale, che consideriamo il più importante delle nostra Associazione. A ciò si aggiunge il fatto che i nostri Alpini, avrebbero molte difficoltà muoversi nell’arco di un mese per partecipare a eventi di questo calibro. Il tutto senza dimenticare le aziende, le associazioni e le istituzioni del territorio lecchese che hanno garantito il loro contributo, sia economico che di collaborazione per l’evento, ma che ora si trovano in questa situazione di emergenza e si stanno sforzando di mantenere le loro attività con enorme difficoltà”.

L’appuntamento con “Lecco 2020”, quindi, è solo rimandato, con la certezza che quando la

macchina organizzativa potrà rimettersi in moto, non mancheranno l’entusiasmo e voglia di fare ancora meglio per un indimenticabile evento fra lago e monti.