Alpinismo Giovanile Cai Lecco: conclusa la stagione 2025, presentazione delle attività 2026

Escursioni, arrampicata, speleologia e vita in rifugio: una ventina di giovani protagonisti nel 2025

Appuntamento il 9 gennaio per la presentazione ufficiale della nuova stagione

LECCO – Si sono concluse le attività 2025 del gruppo di Alpinismo Giovanile del CAI Lecco “Riccardo Cassin”, che anche quest’anno ha coinvolto una ventina di ragazzi in un intenso e variegato percorso di avvicinamento all’ambiente montano.

Sotto la guida costante del gruppo accompagnatori, i giovani partecipanti hanno preso parte a numerose escursioni su montagne locali e non solo, sperimentando diverse discipline legate alla frequentazione consapevole della montagna. Fondamentale il contributo delle scuole di sci alpinismo e di alpinismo, che hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi all’arrampicata sportiva: emblematiche le giornate trascorse alle placche di Introbio, dove molti hanno potuto muovere i primi passi a diretto contatto con la roccia.

Non è mancata l’esperienza speleologica, realizzata in collaborazione con il gruppo speleologico CAI Lecco, che ha condotto i partecipanti alla scoperta del suggestivo mondo sotterraneo, ampliando ulteriormente il loro bagaglio di conoscenze ambientali.

Tra i momenti più apprezzati, le due giornate al rifugio Bogani, alle pendici del Grigone, che ha lasciato un ricordo speciale anche grazie alla calorosa ospitalità di Mariangela Buzzoni ed Enrico Benedetti. Grande entusiasmo anche per l’uscita al rifugio Sommafiume durante la quale i ragazzi hanno potuto assistere allo spettacolo naturale dei bramiti dei cervi nel periodo degli amori.

Archiviata con soddisfazione la stagione 2025, il gruppo è già pronto a ripartire con le attività del 2026. L’appuntamento è fissato per il 9 gennaio alle ore 21.00 presso la sede del CAI Lecco, in via Papa Giovanni XXIII 11, dove si terrà la consueta serata di presentazione del nuovo programma alla presenza di tutto il corpo accompagnatori.

Un’occasione aperta alle famiglie per conoscere da vicino le attività proposte ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, all’insegna della montagna, della formazione e della condivisione.