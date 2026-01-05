Alpinismo Giovanile Cai Lecco: conclusa la stagione 2025, presentazione delle attività 2026

Escursioni, arrampicata, speleologia e vita in rifugio: una ventina di giovani protagonisti nel 2025
Appuntamento il 9 gennaio per la presentazione ufficiale della nuova stagione
LECCO – Si sono concluse le attività 2025 del gruppo di Alpinismo Giovanile del CAI Lecco “Riccardo Cassin”, che anche quest’anno ha coinvolto una ventina di ragazzi in un intenso e variegato percorso di avvicinamento all’ambiente montano.
Sotto la guida costante del gruppo accompagnatori, i giovani partecipanti hanno preso parte a numerose escursioni su montagne locali e non solo, sperimentando diverse discipline legate alla frequentazione consapevole della montagna. Fondamentale il contributo delle scuole di sci alpinismo e di alpinismo, che hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di avvicinarsi all’arrampicata sportiva: emblematiche le giornate trascorse alle placche di Introbio, dove molti hanno potuto muovere i primi passi a diretto contatto con la roccia.
Un’occasione aperta alle famiglie per conoscere da vicino le attività proposte ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, all’insegna della montagna, della formazione e della condivisione.