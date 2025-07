Altri 12 comuni firmano il Protocollo per la promozione turistica del territorio

A Galbiate la firma dell’accordo, già sottoscritto tra i Comuni di Lecco e Valmadrera

“Ci organizziamo per essere più pronti a sostenere la crescita del settore turistico”

GALBIATE – La storica Villa Bertarelli ha fatto da cornice questa mattina, mercoledì, alla firma del protocollo d’intesa per lo sviluppo congiunto di strategie e interventi in ambito turistico tra i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate e Vercurago.



Un accordo già sottoscritto lo scorso maggio tra il comune capoluogo, Lecco, e quello di Valmadrera, nato dalla volontà condivisa di promuovere in modo coordinato le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio lecchese, riconosciuto come omogeneo per le sue caratteristiche naturali e la sua vocazione turistica.

Anche altri Comuni del circondario hanno valutato positivamente i vantaggi della collaborazione tra amministrazioni comunali in ambito turistico, decidendo di aderire al protocollo, firmato mercoledì mattina. L’accordo ha come obiettivo la definizione di una strategia unitaria e sostenibile, orientata a un turismo intelligente, accessibile e inclusivo. Prevede azioni di pianificazione e promozione condivise, la partecipazione congiunta a bandi e progetti di rilievo regionale, nazionale ed europeo, e la creazione di percorsi turistici comuni. ‘Cabina di regia’ Leccotourism che costruisce l’offerta e gestisce la comunicazione.

“La rete è il valore e la vera forza di questo ambizioso progetto – il commento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, presente alla firma insieme all’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo – l’accordo di oggi è ampissimo e prevede collaborazioni a tutti i livelli volte al potenziamento del turismo ma di cui beneficeranno anche i cittadini”.

“Ci organizziamo per essere pronti a sostenere la crescita del settore turistico del nostro territorio – ha aggiunto Cattaneo – facciamo squadra nella convinzione che ciascuno potrà valorizzare ancora di più le proprie eccellenze e allo stesso tempo offrire ai turisti un’esperienza più completa, chiara e aggiornata, inclusiva. Il Protocollo è il primo passo, c’è molto lavoro da fare e per questo è fondamentale che tutti gli enti si sentano coinvolti e protagonisti. Accanto a noi ci sono gli operatori economici, le associazioni culturali, sociali e sportive che contribuiscono in modo unico a rendere attrattivo il nostro territorio con il lavoro, gli investimenti e la passione necessari per raccontare di più e meglio perché valga la pena trascorrere qualche giorno tra lago e monti lecchesi”.

Il project manager di Lecco Tourism Fabrizio Pozzoli ha poi sottolineato: “La firma di questo protocollo sottolinea non solo l’importanza, ma anche l’esigenza concreta di fare sistema. Il coordinamento tra i vari soggetti e le diverse amministrazioni è oggi più che mai essenziale per perseguire un obiettivo comune di sviluppo e di posizionamento turistico armonico e condiviso. Questo percorso si inserisce nel solco di un lavoro di rete già avviato con il Comune di Valmadrera che ha posto le basi per un’azione sinergica e strutturata a livello territoriale”. Soddisfatti gli amministratori locali presenti che hanno ribadito l’importanza di fare rete per rendere attrattivo il territorio.

A supporto delle attività verrà istituito un Tavolo di Confronto quadrimestrale, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative. Il Comune di Lecco assumerà il ruolo di referente tecnico-amministrativo per il coordinamento operativo, mentre la comunicazione integrata sarà curata congiuntamente, anche tramite l’utilizzo del marchio “Leccotourism”, messo a disposizione per rafforzare l’identità della destinazione turistica. Il Protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo, e resta aperto all’adesione di ulteriori enti che condividano gli obiettivi e gli impegni assunti. Le parti firmatarie si impegnano a rispettare i codici etici, a tutelare la riservatezza dei dati e a proteggere la proprietà intellettuale dei progetti sviluppati in comune.