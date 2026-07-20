Alunni con disabilità, il Comune conferma il finanziamento al servizio di assistenza educativa

775 ore per il prossimo anno scolastico

Fortino: “Abbiamo condiviso con le scuole statali e paritarie la preoccupazione per l’aumento degli studenti disabili, ma anche affermato che questa amministrazione intende sostenere quanto più possibile le fatiche di scuole e famiglie”

LECCO – Venerdì 17 luglio, alla presenza dell’assessore all’Istruzione, educazione e famiglia del Comune di Lecco Angela Fortino, del funzionario comunale del servizio istruzione Angelo Malighetti e della coordinatrice psicopedagogica dell’Ambito di Lecco Linda Pirovano, si è tenuto l’incontro per la programmazione del servizio di assistenza educativa scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 con gli istituti comprensivi statali della città di Lecco e con le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado.

Il servizio di assistenza educativa specialistica, che si aggiunge alla presenza dell’insegnante di sostegno, ha come finalità quella di sostenere l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l’attuazione di progetti educativi che rispondano ai loro bisogni, l’incremento del livello di inclusione scolastica attraverso la moltiplicazione delle opportunità formative e lo sviluppo di competenze socializzanti del soggetto e nel contesto.

Così l’assessore Fortino: “Abbiamo condiviso con le scuole statali e paritarie la preoccupazione per l’aumento degli studenti disabili, ma anche affermato che questa amministrazione intende sostenere quanto più possibile le fatiche di scuole e famiglie rispetto a questo tema. Per questo motivo, di concerto con il sindaco e l’assessore al Bilancio, siamo riusciti a mettere a disposizione una cifra superiore rispetto a quanto assegnato dalla precedente amministrazione, per far fronte alle necessità del prossimo anno scolastico”.

Il servizio istruzione comunale, dopo aver raccolto e verificato la documentazione pervenuta dagli istituti scolastici e aver fatto le dovute valutazioni tecniche e pedagogiche, ha assegnato complessivamente 775 ore, che saranno ripartite secondo le necessità e le gravità dei casi.