AmbientalMente organizza una serata per parlare di overtourism a Lecco

Se ne discuterà presso la sede scout il 14 febbraio alle 21 con Luca Rota e Sara Gainsforth

“Il turismo è un aspetto importante che ha i suoi pregi e i suoi difetti, le sue potenzialità e i suoi limiti”

LECCO – AmbientalMente Lecco vuole aprire una riflessione propositiva e costruttiva su un tema centrale, quello del turismo a Lecco. “Un aspetto importante che ha i suoi pregi e i suoi difetti, le sue potenzialità e i suoi limiti”.

Se ne discuterà presso la sede scout di via Risorgimento 62 a Lecco, mercoledì 14 febbraio alle ore 21 con:

Luca Rota, scrittore e camminatore lecchese

Sara Gainsforth, giornalista, scrittrice e ricercatrice

.