Ambiente, Arpa Lombardia: “La prevenzione è il miglior alleato delle imprese”

Intervento del direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli, al corso di formazione promosso da Arpa, Assolombarda e Confindustria

LECCO – La prevenzione è il miglior alleato delle imprese. È questo il messaggio lanciato dal direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli, intervenendo al corso di formazione “Come prepararsi in modo adeguato ai controlli programmati ordinari di Arpa Lombardia nelle installazioni soggette ad AIA in Lombardia”, svoltosi nella sede di Assolombarda a Milano.

L’iniziativa, promossa da Arpa Lombardia, Assolombarda e Confindustria Lombardia, ha riunito imprese e operatori del settore per approfondire gli aspetti più rilevanti legati ai controlli ambientali negli impianti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

“Il tema che affrontiamo oggi è particolarmente importante. Arpa Lombardia è l’Agenzia che, grazie all’esperienza maturata sul campo nel corso degli anni, supporta le imprese nel corretto rispetto delle autorizzazioni ambientali. In Lombardia sono oltre 1.800 gli impianti soggetti ad AIA e il patrimonio di conoscenze acquisito rappresenta una risorsa preziosa da mettere a disposizione del sistema produttivo”, ha dichiarato Cambielli.

Nel suo intervento, il direttore generale ha sottolineato come la tutela dell’ambiente richieda un impegno condiviso tra istituzioni e imprese. “Accanto all’attività di controllo capillare svolta sul territorio, è fondamentale investire nella prevenzione, coinvolgendo concretamente il mondo imprenditoriale e accompagnando le aziende verso una piena conoscenza degli obblighi normativi. Il confronto con il sistema produttivo lombardo sugli errori più frequenti e sulle criticità che possono generare sanzioni è uno strumento essenziale per rafforzare la cultura della conformità ambientale”.

Cambielli ha inoltre evidenziato il valore strategico della collaborazione con Assolombarda e Confindustria Lombardia, definendola “un elemento fondamentale per promuovere una crescita sostenibile e una sempre maggiore competitività delle imprese lombarde”.

Particolarmente significativo il dato richiamato dal direttore generale: gran parte delle sanzioni accertate è riconducibile al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni che, in alcuni casi, non sono sufficientemente conosciute. “L’ottenimento dell’autorizzazione non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che richiede attenzione e aggiornamento costanti. Proprio per favorire la prevenzione e il dialogo con le aziende, Arpa Lombardia ha messo a disposizione lo “Sportello Imprese Online”, un servizio accessibile dal sito dell’Agenzia che raccoglie quesiti frequenti e consente alle imprese di richiedere chiarimenti e assistenza specialistica. Una piena conoscenza degli obblighi autorizzativi rappresenta un vantaggio concreto non solo per l’ambiente, ma anche per le imprese stesse”, ha concluso Cambielli.

Per il Segretario generale di Confindustria Lombardia, Alina Candu, “la giornata formativa di oggi non è un momento isolato ma un tassello di una collaborazione di lungo periodo con Arpa, concepita proprio per supportare costantemente le aziende nell’evoluzione normativa che le riguarda. Il dialogo costruttivo e il confronto continuo tra associazioni, enti preposti e imprese è di fondamentale importanza e rappresenta il vero valore aggiunto del sistema lombardo”.

Per Alfredo Parodi, direttore Area Ambiente Assolombarda, “l’incontro di oggi segna un ulteriore sviluppo della collaborazione tra l’Agenzia, Assolombarda e Confindustria Lombardia; una collaborazione che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi in una campagna informativa e formativa sul recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali al fine di agevolare le imprese nell’applicazione dei nuovi obblighi”.

L’incontro si inserisce nel percorso di collaborazione tra Arpa Lombardia e il sistema produttivo regionale volto a diffondere buone pratiche, promuovere la cultura della sostenibilità e favorire il rispetto della normativa ambientale attraverso informazione, formazione e assistenza tecnica.