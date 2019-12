Ambito, Fondazione e terzo settore moltiplicano il welfare comunitario

Fondo generativo welfare, già raccolti oltre 100 mila euro

Presentati i progetti che verranno realizzati su tutto il territorio

LECCO – Un fondo che in poco tempo è riuscito a moltiplicare la somma messa a disposizione dall’Ambito di Lecco, che raccoglie 31 comuni, e dalla Fondazione comunitaria del Lecchese. A un anno dall’attivazione del “Fondo per la promozione di un welfare comunitario e generativo nell’ambito distrettuale di Lecco”, i soggetti coinvolti si sono ritrovati oggi pomeriggio, martedì, a Palazzo delle Paure per fare il punto della situazione.

“La sfida era quella di mettere in rete ente pubblico e soggetti del terzo settore con il mondo delle aziende e i singoli cittadini – ha detto Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione comunitaria del Lecchese -. Siamo partiti un anno fa con l’attivazione di un fondo erogativo di 200.000 euro: 150 mila messi a disposizione dall’Ambito di Lecco e 50 mila dalla Fondazione”.

Con queste risorse è stato generato un bando per finanziare 5 progetti su tutto il territorio dell’ambito: “Ogni progetto ha garantito 40 mila euro, ma per ognuno dei 5 interventi la sfida vera è quella di riuscire a raccogliere, attraverso donazioni, ulteriori 40 mila euro nei due anni di durata del bando”.

“Mettersi in rete e lavorare in modo unito per dare risposte al territorio – ha detto Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito e sindaco di Costa Masnaga -. Con questo fondo che abbiamo ribattezzato ‘Comunità in cammino’ vogliamo sperimentare dei progetti che devono diventare buone prassi e un’opportunità da condividere con gli altri territorio. Come detto, la sfida è quella di attivare anche quelle realtà che si sentono più distaccate da quello che è l’ente pubblico. Tutti devono farsi parte della programmazione e delle responsabilità delle proprie comunità”.

“Nel giro di soli 11 mesi sono già state raccolte donazioni per 103.238 euro, di sicuro un risultato stimolante e per nulla scontato – ha concluso Dell’Oro -. Un’altra bella notizia è che l’ambito ha deciso di rifinanziare il fondo con una dotazione di 100 mila euro a cui si aggiungeranno altri 50 mila euro dalla Fondazione comunitaria del Lecchese. Nei prossimi giorni ragioneremo tutti insieme su come dare concretezza a queste scelte politiche”.

I cinque progetti

Polo Lecco: Laorca Lab – Laboratorio di Comunità.

Budget progetto: 80.000 euro. Lecco Città (tot. 48.131ab.). Ente capofila: Auser Lecco e 8 soggetti partner. Relatori: Barbara Rigamonti (Auser Lecco) e Riccardo Mariani (Assessore comune di Lecco).

Polo Brianza Est – Prendiamoci cura del “Futuro” delle nostre comunità

Budget progetto: 88.750 euro. Annone B.za, Castello B.za, Colle B.za, Dolzago, Ello, Galbiate Oggiono, Sirone (tot.30.317 ab.). Ente capofila: Ass. “Punto Famiglia per…” e 17 soggetti partner. Relatori: Giuseppe Colombo (Punto Famiglia Per) e Cristina Tentori (Assessore comune di Galbiate).

Polo Brianza Ovest: Strada facendo comunità al lavoro

Budget progetto: 80.000 euro. Bosisio Parini, Cesana B.za, Bulciago, Costa Masnaga. Garbagnate M., Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello (tot. 28.164 ab.). Ente capofila: Coop. Sineresi e 20 soggetti partner. Relatori: Tiziano Corti (Sineresi) e Elisa Valsecchi (Consigliere comunale Suello).

Polo Lago: L’ago, tessere reti generative per gli anziani

Budget progetto: 80 mila euro. Civate, Malgrate, Oliveto, Valmadrera, Pescate (tot. 23.165 ab.). Ente capofila: Coop. L’Arcobaleno e 4 partner progettuali. Relatori: Stefania Buzzetti (Coop. L’Arcobaleno) e Silvia Tantardini (Assessore comune Civate)

Polo Valle San Martino: Prendiamoci cura di noi, sviluppo di azioni comunitarie per minori e famiglie.

Budget progetto: 80 mila euro per due anni. Calolzio, Erve, Carenno, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago (tot. 33.995 ab.) Ente capofila: Coop. Soc. La Vecchia Quercia e 14 soggetti partner. Relatori: Alice Ponzoni (Vecchia Quercia) e Marina Calegari (Assessore comune di Olginate).

NEL DETTAGLIO I CINQUE PROGETTI PRESENTATI OGGI POMERIGGIO