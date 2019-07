Ambulanti, Rino Barbieri confermato alla presidenza della Fiva Lecco

La sfida era tra Rino Barbieri e Giandomenico Beri

L’assemblea elettiva di lunedì ha riconfermato Barbieri alla guida della Fiva Lecco per il prossimo quinquennio

LECCO – Rino Barbieri è stato confermato alla guida della Fiva Lecco. A stabilirlo è stata l’assemblea elettiva che si è svolta ieri, lunedì 22 luglio, presso la sede di Palazzo del Commercio a Lecco.

Due i candidati presenti e in lizza per la presidenza degli ambulanti di Confcommercio Lecco: Rino Barbieri, presidente uscente, e Giandomenico Beri, che aveva ceduto il testimone a Barbieri nel maggio del 2012.

L’assemblea si è svolta in un clima piuttosto acceso. Dopo avere ascoltato le ragioni delle due candidature ed essersi confrontati sulle problematiche dei diversi mercati (in primis quello di Lecco, ma con cenni anche alla situazione di Calolzio o a quello di Brivio e Mandello), i presenti all’assemblea hanno espresso il loro voto. Poco il distacco, ma alla fine i numeri hanno “premiato” Barbieri, che ha ringraziato i presenti per la fiducia e ha evidenziato la volontà di continuare a lavorare per difendere i diritti degli ambulanti e per fare sentire la loro voce, spesso ignorata dalle amministrazioni locali.

Il consiglio direttivo, che resterà in carica per il quinquennio 2019-2024, è composto, oltre che da Barbieri, anche da Matteo Azzalini, Giuseppe Diodato, Dario Combi, Renzo Invernizzi, Giuseppe Viganò, Pietro Cimino, Nazzaro Denti, Simone Panzeri e Francesco Sangalli.