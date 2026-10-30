Amianto Killer Squad, a Lecco 120 studenti diventano reporter della prevenzione

Presentato il progetto del Gruppo Aiuto Mesotelioma: sei classi coinvolte in un percorso tra prevenzione, sicurezza sul lavoro, social e intelligenza artificiale

Dieci missioni formative, laboratori e due supereroi virtuali per parlare ai giovani con il loro linguaggio. A maggio 2027 la premiazione dei migliori progetti

LECCO – Centoventi studenti chiamati a trasformarsi in giornalisti, videomaker e creator digitali per raccontare ai propri coetanei i rischi dell’amianto e l’importanza della prevenzione. Niente lezioni tradizionali, ma missioni, sfide creative, laboratori e contenuti da diffondere sui social. È questa l’idea alla base di “Amianto Killer Squad – Gen Z, Missione Futuro”” il nuovo progetto ideato dal Gruppo Aiuto Mesotelioma (GAM) di Lecco, presentato questa mattina nella sala consiliare della Provincia di Lecco, momento che ha riunito rappresentanti del mondo scolastico, istituzionale, imprenditoriale e associativo del territorio.

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e REAL – Rete Ambiente Educazione Lecco, con il sostegno di una rete di partner composta da Camera di Commercio Como-Lecco, Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, ANCE Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, Lario Reti Holding, Acinque, Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco, Agomir Spa, Spazio Tecnico Srl e Centro di Cultura Aldo Paramatti. Una collaborazione che mette insieme competenze e realtà differenti per portare nelle scuole un tema che, nonostante il passare degli anni, continua a riguardare da vicino la salute pubblica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sei classi di quattro istituti del territorio lecchese parteciperanno a un percorso che prenderà il via nelle prossime settimane e proseguirà fino a maggio 2027. L’obiettivo è andare oltre la semplice trasmissione di informazioni: gli studenti dovranno imparare a riconoscere i rischi, verificare le notizie e trasformare ciò che avranno appreso in messaggi capaci di raggiungere altri ragazzi.

A spiegare la filosofia del progetto è stata Katia Sala, che ha curato lo sviluppo dell’iniziativa insieme alla presidente del GAM Cinzia Manzoni e all’esperta di comunicazione multimediale Elena Romano. Al centro della proposta c’è una scelta precisa: utilizzare strumenti vicini alla quotidianità degli adolescenti per affrontare questioni complesse come l’amianto, la tutela ambientale e la sicurezza sul lavoro.

“Parliamo di studenti al centro di un percorso formativo che saranno chiamati a svolgere una serie di missioni, non lezioni, dunque missioni, e che al termine di questo percorso diventeranno reporter e creator digitali”, ha spiegato Sala. I ragazzi non saranno quindi soltanto destinatari di informazioni, ma avranno il compito di rielaborarle e comunicarle, sperimentando linguaggi e tecniche proprie della comunicazione contemporanea.

Un passaggio che assume particolare importanza anche alla luce della diffusione dei social network e dell’intelligenza artificiale, strumenti che offrono nuove opportunità ma richiedono capacità di valutazione e senso critico. “È importante ricordarci più che mai oggi che i ragazzi devono saper distinguere le fake news da un’informazione verificata, così come devono avere un approccio etico e responsabile nell’utilizzo dei social”, ha sottolineato Sala. I contenuti prodotti dagli studenti potranno essere condivisi attraverso i loro profili e rilanciati dalla rete di soggetti coinvolti nel progetto. Sono stati inoltre predisposti canali ufficiali dedicati ad Amianto Killer Squad su Instagram e TikTok, con l’intenzione di costruire una comunità digitale capace di amplificare i messaggi di prevenzione.

Per il Gruppo Aiuto Mesotelioma, il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresenta un nuovo capitolo di un’attività di sensibilizzazione portata avanti da oltre un decennio. La presidente Cinzia Manzoni ha ricordato alcune delle iniziative già realizzate dall’associazione, a partire dal libretto “Amianto, liberi di respirare”, pubblicato nel 2016, fino ai progetti sviluppati con gli studenti del Medardo Rosso e alla mostra itinerante ospitata anche alla Torre Viscontea di Lecco e a Bellagio.

L’urgenza di continuare a parlare di amianto, ha spiegato, nasce dalla sua presenza ancora significativa sul territorio e dalle conseguenze sanitarie dell’esposizione alle fibre. “È più che mai necessario parlare alle nuove generazioni di temi complessi, come i rischi legati alla presenza dell’amianto. Purtroppo è ancora presente”, ha evidenziato Manzoni.

Da qui la volontà di costruire un progetto diverso rispetto alle esperienze precedenti, capace di stimolare la partecipazione diretta degli studenti. “Non vogliamo spaventare, però vogliamo che i ragazzi conoscano, perché quando conosci un problema lo puoi anche affrontare”, ha aggiunto la presidente, ribadendo come la prevenzione diventi realmente efficace quando si traduce in comportamenti consapevoli e azioni concrete.

L’idea è nata proprio dal confronto tra Manzoni, Sala e Romano, con l’intenzione di avvicinare il GAM a una generazione che non ha vissuto direttamente gli anni nei quali l’amianto veniva largamente utilizzato nell’edilizia e nell’industria. “I ragazzi solitamente scrollano, ma non devono essere soltanto fruitori passivi – ha osservato Manzoni -. Vogliamo stimolarli e renderli protagonisti attivi del cambiamento culturale rispetto a emergenze sociali complesse come la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente”.

Un percorso che punta anche a portare le conoscenze acquisite fuori dalle aule, raggiungendo famiglie, amici e comunità locali.

Dieci missioni, laboratori e due supereroi creati con l’intelligenza artificiale

A rendere particolare il progetto sarà soprattutto il metodo di lavoro adottato nella Creative Academy, costruita attorno a dieci missioni formative di circa due ore ciascuna. Ogni incontro sarà articolato in una prima parte dedicata all’approfondimento dei temi e in una seconda fase laboratoriale, durante la quale gli studenti dovranno mettere immediatamente in pratica quanto appreso.

A introdurre le missioni saranno Fire e Aria, due personaggi virtuali creati attraverso l’intelligenza artificiale, pensati per accompagnare i partecipanti durante il percorso. A presentarli è stata Elena Romano, che ha spiegato come l’idea dei due avatar sia nata dall’esigenza di trovare un linguaggio capace di stabilire un rapporto diretto con gli adolescenti. “Abbiamo pensato che il modo migliore per poter entrare in contatto con loro fosse parlare il loro stesso linguaggio, ma farlo parlare a qualcuno che non fosse della nostra età”, ha raccontato Romano.

I due supereroi avranno il compito di lanciare le sfide, introdurre gli argomenti e stimolare la curiosità dei ragazzi. La tecnologia, tuttavia, non sostituirà il lavoro creativo degli studenti. “L’intelligenza artificiale entra in questo progetto perché ci sono loro, ma abbiamo pensato di farla arrivare nel percorso delle dieci missioni esclusivamente alla penultima”, ha precisato Romano.

Una scelta che risponde a un obiettivo educativo: prima di utilizzare gli strumenti generativi, gli studenti dovranno imparare a costruire autonomamente un contenuto, dalla ricerca delle informazioni alla realizzazione delle immagini. “Prima devono imparare ad accendere il loro cervello, a fare contenuti con le loro mani, a utilizzare la loro creatività, a fare un’intervista, a tenere un microfono, a realizzare riprese e fotografie, ma anche a verificare se una notizia è vera o falsa”.

Il lavoro si svolgerà in piccole squadre di quattro o cinque studenti, con ruoli che cambieranno nel corso delle attività: giornalista, intervistatore, videomaker, fotografo, regista e content creator. L’intenzione è permettere a ciascun partecipante di sperimentare competenze differenti, mettendo insieme capacità comunicative, collaborazione e spirito critico.

“I ragazzi devono diventare protagonisti”

A sostenere il valore educativo dell’iniziativa è stato Adamo Castelnuovo, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, che ha evidenziato l’importanza della collaborazione costruita tra scuole, associazioni e realtà economiche.

Per Castelnuovo, uno degli aspetti più significativi è proprio la possibilità di affrontare una questione storica, ma ancora attuale, utilizzando strumenti contemporanei. “Spesso capita di trovarci come adulti a dire ai ragazzi che sono al centro, ma poi li mettiamo nella posizione di ascoltatori passivi”, ha osservato. Da qui l’invito a lasciare spazio alla creatività degli studenti, senza rinunciare alla responsabilità educativa degli adulti. “Noi abbiamo la responsabilità di definire la cornice e le traiettorie. Lasciamo poi che l’inventiva dei ragazzi possa emergere e possa esprimersi secondo quelli che sono i loro canali, i loro vissuti, le loro percezioni”.

Il progetto, secondo Castelnuovo, rappresenta anche un’occasione per collegare l’educazione civica alle esperienze concrete e al rapporto tra scuola e mondo del lavoro. “La comprensione della responsabilità sociale deve diventare diffusa, perché il problema pubblico è anche un problema dei ragazzi”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di formare cittadini consapevoli della salute e della sicurezza come beni comuni.

Un’impostazione condivisa anche da Sabrina Scola, dirigente del liceo Agnesi di Merate, istituto capofila della rete REAL. La preside ha ricordato come la rete, nata circa due anni fa, abbia progressivamente coinvolto numerose scuole e realtà del territorio, arrivando a raccogliere 39 adesioni.

“Quando ci hanno proposto questo progetto l’abbiamo accettato molto volentieri”, ha raccontato Scola, evidenziando come il tema dell’amianto rappresenti una novità rispetto agli argomenti ambientali affrontati più frequentemente nelle scuole. “Il riscaldamento globale, il dissesto idrogeologico, il riciclo dei rifiuti sono temi che i ragazzi conoscono già da piccoli. L’amianto, invece, credo sia un argomento per loro quasi sconosciuto”.

La dirigente ha sottolineato anche il valore delle metodologie scelte, dal lavoro cooperativo alla didattica laboratoriale, fino alla comunicazione tra pari. Un percorso particolarmente adatto a mettere in relazione indirizzi di studio differenti, da quelli tecnici alle discipline artistiche e scientifiche.

Tra le scuole coinvolte figurano il liceo Agnesi di Merate, il Medardo Rosso, che parteciperà con quattro classi dei propri indirizzi Liceo Artistico e Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio, e l’istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte.

La partecipazione di associazioni di categoria e aziende è stata uno degli elementi sottolineati durante la presentazione, non soltanto per il sostegno economico, ma anche per la possibilità di mettere a disposizione competenze professionali. Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco, ha spiegato che l’associazione ha aderito fin da subito, riconoscendo nel progetto un’impostazione vicina ad altre esperienze educative promosse sul territorio.

Il riferimento è stato in particolare a Leggermente, la manifestazione dedicata alla promozione della lettura nata dall’impegno di Confcommercio. “Ci è piaciuto tantissimo il coinvolgimento attivo dei ragazzi”, ha dichiarato Riva, richiamando l’importanza della conoscenza e della crescita personale come strumenti per formare cittadini più consapevoli.

Sulla stessa linea Matilde Petracca, segretaria generale di Confartigianato Imprese Lecco, che ha evidenziato come la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione siano temi centrali per un’associazione di categoria. “Abbiamo aderito con grande entusiasmo e convinzione, perché questa proposta va incontro a valori nei quali crediamo fortemente”, ha spiegato. Petracca ha sottolineato soprattutto la capacità del progetto di trasformare gli studenti da semplici destinatari dei messaggi in protagonisti della loro diffusione. “Utilizzare i loro strumenti per dialogare con i giovani è il valore aggiunto di questo progetto: riusciamo a trasformarli da fruitori passivi ad attori protagonisti, ma anche ambasciatori”.

La segretaria ha inoltre annunciato che Confartigianato ha segnalato l’iniziativa nell’ambito di un percorso nazionale dedicato ai temi della tutela ambientale e della prevenzione, contribuendo a darle visibilità anche oltre il territorio lecchese.

Tra i rappresentanti delle imprese intervenuti durante la conferenza stampa anche Mario Goretti, presidente di Agomir Spa, che ha definito l’iniziativa particolarmente vicina alla sensibilità aziendale.

“Sin dalle prime battute ci è parsa subito fresca, moderna, in linea con quello che è anche un po’ il nostro spirito di azienda”, ha spiegato. Goretti ha insistito sull’importanza di offrire ai ragazzi occasioni concrete per esprimere le proprie capacità, senza limitarsi a richiamare in modo astratto temi come la sostenibilità e l’educazione civica. “Bisogna aiutarli con metodi freschi, con linguaggi moderni e con progetti codificati”, ha osservato, auspicando che l’esperienza possa essere riproposta anche negli anni successivi.

Per Spazio Tecnico Società di Ingegneria sono intervenuti Vittorio Addis e Luca Revelli, richiamando il rapporto tra competenze professionali, partecipazione giovanile e tutela della salute. Addis ha sottolineato come il progetto risponda a una necessità concreta e come il coinvolgimento dei giovani debba tradursi anche in opportunità e riconoscimenti.

“Si tirano sempre in ballo i ragazzi quando c’è da dare, mai quando c’è da ricevere”, ha osservato, evidenziando il valore della proposta formativa e la disponibilità dell’azienda a contribuire con competenze tecniche. Revelli ha invece ripercorso il legame storico tra il territorio lecchese e la medicina del lavoro, ricordando come già negli anni Sessanta esistessero esperienze significative di attenzione alla salute dei lavoratori.

Una riflessione che ha portato al tema del rapporto tra produzione industriale e prevenzione, particolarmente rilevante nella storia dell’amianto. “La tutela dell’ambiente e della salute viene prima del mercato”, ha sottolineato, invitando a trasmettere questo principio anche alle nuove generazioni.

Un possibile sviluppo regionale de progetto

Il sostegno dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco è stato ribadito dal presidente Adriano Alderighi, che ha evidenziato l’importanza di costruire una cultura della sicurezza attraverso esperienze pratiche.

“Non basta più una cultura della sicurezza che si legge sui libri: si impara facendo, si impara con questi progetti”, ha osservato. Dall’Ordine è arrivata anche la disponibilità a valutare una possibile estensione dell’iniziativa attraverso la Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, già impegnata in percorsi di sensibilizzazione sulla prevenzione.

Un contributo che potrebbe consentire al progetto di raggiungere, in futuro, un pubblico più ampio. Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa figura anche il Centro di Cultura Aldo Paramatti di Lecco, rappresentato da Simone Paramatti. Nel suo intervento è stato ricordato il rapporto di collaborazione già avviato negli anni scorsi con il Gruppo Aiuto Mesotelioma, a partire da un convegno dedicato all’amianto e alle sue implicazioni storiche, economiche e sociali. Un legame che prosegue ora attraverso una proposta rivolta alle nuove generazioni.

A chiudere gli interventi è stato Raffaele Cesana, dell’Ufficio scolastico territoriale, che ha ripercorso il lavoro di confronto e adattamento svolto nei mesi precedenti per costruire un progetto compatibile con le esigenze delle scuole. “Le istituzioni sono fatte da persone. Se le persone entrano in relazione, comunicano e condividono gli obiettivi, possono nascere grandissime cose”, ha osservato. Cesana ha sottolineato come l’iniziativa sia stata definita attraverso un dialogo continuo con gli istituti, valorizzando la collaborazione tra professionalità diverse.

A maggio gli “AKS Awards”: premi ai migliori progetti

Il percorso si concluderà con una sfida creativa che premierà i contenuti realizzati dagli studenti. La competizione, denominata “AKS Awards”, prevederà sei categorie, nelle quali saranno valutati sia i lavori individuali sia quelli di squadra.

L’obiettivo sarà valorizzare non soltanto la qualità tecnica dei contenuti, ma anche la capacità di comunicare in modo efficace i temi affrontati, coinvolgere i coetanei e lavorare insieme. Grazie al sostegno dei partner saranno messi a disposizione premi sotto forma di contributi economici, mentre la cerimonia conclusiva dovrebbe svolgersi durante un evento pubblico verso la fine di maggio 2027.

Una formula che punta a dare ulteriore motivazione ai partecipanti e a rendere visibile il lavoro svolto durante i mesi di formazione. La sfida di Amianto Killer Squad, tuttavia, va oltre la premiazione finale. L’intento del GAM e dei soggetti coinvolti è costruire un percorso capace di lasciare agli studenti competenze utili anche al di fuori del tema specifico dell’amianto: saper cercare informazioni, distinguere le fonti attendibili, lavorare in gruppo e comunicare con responsabilità.

Competenze che, attraverso i contenuti pubblicati sui social, potranno raggiungere un pubblico molto più ampio delle sei classi coinvolte. E proprio questa è la scommessa dell’iniziativa: fare dei ragazzi non soltanto i destinatari di un messaggio di prevenzione, ma coloro che contribuiranno a diffonderlo nelle famiglie e nella comunità.